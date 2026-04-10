Федоров про розшук жінок за ухилення від мобілізації: Це була технічна проблема, всі обмеження знято

Міністр оборони Михайло Федоров прокоментував ситуації, коли жінок оголошували у розшук ТЦК за порушення правил військового обліку.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна на боці Харківського ТЦК. На жодну жінку на накладено штрафу. Всі обмеження знято, розшук.

Зараз поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб таких історій більше не було. Щоб не було людського фактору, від якого можуть з'являтися такі ситуації на боці будь-якого з ТЦК", - відповів міністр.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ розповіли історію киянки, яку оголосили в розшук ТЦК, хоча вона не ставала на облік.

У Сухопутних військах заявили, що це було помилкою.

Згодом там також додали, що мобілізація жінок не планується, помилки в системі "Оберіг" пов’язані з технічними недоліками.

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