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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ
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Федоров про розшук жінок за ухилення від мобілізації: Це була технічна проблема, всі обмеження знято

Жінок оголошували в розшук ТЦК: Федоров прокоментував

Міністр оборони Михайло Федоров прокоментував ситуації, коли жінок оголошували у розшук ТЦК за порушення правил військового обліку.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна на боці Харківського ТЦК. На жодну жінку на накладено штрафу. Всі обмеження знято, розшук. 

Зараз поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб таких історій більше не було. Щоб не було людського фактору, від якого можуть з'являтися такі ситуації на боці будь-якого з ТЦК", - відповів міністр. 

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Що передувало?

Раніше ЗМІ розповіли історію киянки, яку оголосили в розшук ТЦК, хоча вона не ставала на облік.

У Сухопутних військах заявили, що це було помилкою.

Згодом там також додали, що мобілізація жінок не планується, помилки в системі "Оберіг" пов’язані з технічними недоліками.

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Автор: 

жінки (697) Міноборони (7949) Федоров Михайло (1189) ТЦК та СП (1286)
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Топ коментарі
+18
Обмеження всі знято, тепер мобілізація без обмежень!
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10.04.2026 12:43 Відповісти
+12
Досить терпіти статеву дискрімінацію при мобілізації! Необхідно жінкам дати можливість реалізувати свій мобілізаційний потенціал!
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10.04.2026 12:49 Відповісти
+10
Я думаю що у вас все таки будуть мобілізовувати жінок. Їм діватись нікуди, молодих і здорових випустили за кордон, воєнних і поліцайських пенсів не мобілізовують то прийдеся за бездітних, для початку, жінок взятись. Вони ж голосували за Зєлю, то треба відполвідати за свої дії. Жінки жопою мислять, то то візьмуть їх за жопу і на фронт, в крайньому можуть тилоиків замінити щоб тиловтків на фронт відправити.
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10.04.2026 12:53 Відповісти

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