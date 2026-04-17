620 нападів на військових ТЦК зафіксували в Україні з початку війни, – ТЦК та СП
В Україні від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 600 випадків агресії проти військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП.
Загальна статистика
Станом на 12 квітня 2026 року правоохоронці зареєстрували 620 таких випадків.
Найбільше інцидентів зафіксовано у Харківській області – 69, у Києві – 53 та у Дніпропетровській області – 45.
У Київській області за цей період сталося 24 напади.
Регіональний розподіл
Значна кількість випадків також зафіксована у Волинській області – 39, Львівській – 37, Одеській – 36, Чернігівській – 34 та Хмельницькій – 30.
У Миколаївській та Рівненській областях сталося по 29 нападів, у Черкаській та Полтавській – по 26, в Івано-Франківській – 22, у Запорізькій – 20.
Менше випадків зафіксовано у Тернопільській області – 17, у Вінницькій та Закарпатській – по 16, у Чернівецькій – 15, у Житомирській – 14.
У Сумській та Кіровоградській областях сталося по 11 нападів, один випадок зафіксовано у Херсонській області.
Оцінка ситуації
У територіальних центрах комплектування наголошують, що динаміка подібних інцидентів стає дедалі загрозливішою.
Правоохоронці продовжують фіксувати нові випадки та закликають громадян дотримуватися закону.
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