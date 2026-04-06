Поранення військовослужбовця ТЦК у Харкові: нападника затримано. ФОТО
У Харкові правоохоронці затримали нападника на військовослужбовця ТЦК та СП.
Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі нападу
"Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП невідомий, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати. У ході втечі правопорушник кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події", - сказано в повідомленні.
Нападником виявився 55-річний чоловік
Особу підозрюваного встановили упродовж трьох годин.
Ним виявився 55-річний чоловік. Його затримали.
Слідчі відділу поліціївідкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років
Раніше повідомлялося, що у Харкові цивільний скоїв напад на військовослужбовця ТЦК та СП із ножем.
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А в дядька цілий арсенал - і гранати і вогнепальна зброя і холодна.
Найсумніше що старому дебілу загрожувала б максимум якась не надто бойова посада в його віці, але він вирішив що кукурікати на зоні буде безпечніше.