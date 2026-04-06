Ранение военнослужащего ТЦК в Харькове: нападавшего задержали. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали нападавшего на военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали нападения

"Во время работы мобильной группы Индустриального объединенного районного ТЦК и СП неизвестный, пытаясь избежать проверки военно-учетных документов, начал убегать. В ходе побега правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в область живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

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Нападавшим оказался 55-летний мужчина

Личность подозреваемого установили в течение трех часов.

Им оказался 55-летний мужчина. Его задержали.

Следователи отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет

Ранее сообщалось, что в Харькове гражданский совершил нападение на военнослужащего ТЦК и СП с ножом.

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