Ранение военнослужащего ТЦК в Харькове: нападавшего задержали. ФОТО
В Харькове правоохранители задержали нападавшего на военнослужащего ТЦК и СП.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали нападения
"Во время работы мобильной группы Индустриального объединенного районного ТЦК и СП неизвестный, пытаясь избежать проверки военно-учетных документов, начал убегать. В ходе побега правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в область живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Нападавшим оказался 55-летний мужчина
Личность подозреваемого установили в течение трех часов.
Им оказался 55-летний мужчина. Его задержали.
Следователи отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет
Ранее сообщалось, что в Харькове гражданский совершил нападение на военнослужащего ТЦК и СП с ножом.
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А в дядька цілий арсенал - і гранати і вогнепальна зброя і холодна.
Найсумніше що старому дебілу загрожувала б максимум якась не надто бойова посада в його віці, але він вирішив що кукурікати на зоні буде безпечніше.