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Новости Фото Нападение на ТЦК
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Ранение военнослужащего ТЦК в Харькове: нападавшего задержали. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали нападавшего на военнослужащего ТЦК и СП. 

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали нападения 

"Во время работы мобильной группы Индустриального объединенного районного ТЦК и СП неизвестный, пытаясь избежать проверки военно-учетных документов, начал убегать. В ходе побега правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в область живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

нападение на ТЦК: в Харькове задержан подозреваемый в ранении военного

нападение на ТЦК: в Харькове задержан подозреваемый в ранении военного

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Нападавшим оказался 55-летний мужчина 

Личность подозреваемого установили в течение трех часов.

Им оказался 55-летний мужчина. Его задержали.

Следователи отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет

Ранее сообщалось, что в Харькове гражданский совершил нападение на военнослужащего ТЦК и СП с ножом.

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задержание (6564) Харьков (7958) ТЦК (1223) Харьковская область (2917) Харьковский район (989)
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Топ комментарии
+31
Мій друг у 58 вже п'ятий рік воює,другий взяв відстрочку у 59.В моєму мінбаті більшість за 50 і якось воюють.А цей взагалі бойовик,кидав гранати,пуляв з воздушки і втік.Придатний на всі 100.
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06.04.2026 18:23 Ответить
+22
А ухилєси брешуть що старі і цивільні не можуть воювати.
А в дядька цілий арсенал - і гранати і вогнепальна зброя і холодна.

Найсумніше що старому дебілу загрожувала б максимум якась не надто бойова посада в його віці, але він вирішив що кукурікати на зоні буде безпечніше.
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06.04.2026 18:18 Ответить
+20
переплутав кацапів з ТЦК. Дебіл готувався до ССО, але деменція завадила правильно обрати ворога. Добвограй.
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06.04.2026 18:15 Ответить

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