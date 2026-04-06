Мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК в Харькове: нападавшего разыскивают

В Харькове гражданский совершил нападение с ножом на военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

"6 апреля в городе Харькове во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил нападение на военнослужащих. Врезультате нападения один из военнослужащих получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

После нападения мужчина скрылся и находится в розыске.

Ранее сообщалось о нападении на военных ТЦК в Виннице.

Убийство военного ТЦК во Львове

Ранее в Нацполиции заявили, что мужчину, смертельно ранившего военного ТЦК, разыскивают.

Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он - инспектор Львовской таможни.

3 апреля задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.

