Мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК в Харькове: нападавшего разыскивают
В Харькове гражданский совершил нападение с ножом на военнослужащего ТЦК и СП.
Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"6 апреля в городе Харькове во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил нападение на военнослужащих. Врезультате нападения один из военнослужащих получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
После нападения мужчина скрылся и находится в розыске.
Ранее сообщалось о нападении на военных ТЦК в Виннице.
Убийство военного ТЦК во Львове
- Ранее в Нацполиции заявили, что мужчину, смертельно ранившего военного ТЦК, разыскивают.
- Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он - инспектор Львовской таможни.
- 3 апреля задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
- Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.
