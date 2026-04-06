Если нападения на военных ТЦК будут продолжаться, они могут просто отказаться от службы, - пресс-секретарь Сухопутных войск Подик
В случае продолжения нападений на военнослужащих ТЦК и СП они могут просто отказаться в дальнейшем проходить службу.
Об этом Цензор.НЕТ заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.
Подробности
"Как государство, так и все общество должны думать в первую очередь о защите от врага. Должно быть понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо более корректна и менее интенсивна, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях.
Вместо этого мы сталкиваемся с нападениями на военнослужащих, что только ухудшает ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет еще что-то. При таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит.
Если ты хочешь жить в независимой Украине, а не в "Малороссии", нужно идти и защищать свою страну, нужно вступать в Вооруженные Силы Украины. Или ты гражданин, который хочет здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, или ты прячешься, уклоняешься, бежишь, и несешь соответствующие последствия", - отметил он.
По словам Подика, конфликтные ситуации во время проведения мобилизационных мер не всегда являются следствием неправильных действий военнослужащих.
"Все чаще возникает терпимость к тем, кто не хочет служить и защищать свою страну в Вооруженных Силах Украины. При этом мы забываем о необходимости укомплектовывать наши бригады и полки для защиты государства. Последствия этого мы уже видим: люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины.
Нам нужен диалог в правовом поле, который принесет пользу обеим сторонам. Для этого есть адвокаты, юристы, другие составляющие и государственные структуры, которые должны защищать права гражданина. Если человек не хочет служить - не нужно совершать противоправные действия. Есть другие методы решения вопросов.
Конечно, нет такой "таблетки", которую все бы сейчас приняли, и все изменилось. Не произойдет, как говорил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, какого-то "чуда". Оно было в 2022 году, когда мужчины в подавляющем большинстве стояли в очередях к ТЦК и СП. Это, к сожалению, не повторится. Сейчас должны быть другие подходы к мобилизации", - подчеркнул начальник управления коммуникаций КСВ ВСУ.
Он отметил, что сейчас Сухопутные войска ожидают предложений по изменениям в процессе мобилизации.
"Это должно быть закреплено на законодательном уровне. При этом абсолютно некорректны призывы к сопротивлению "тцкашникам" со стороны отдельных политических деятелей. Недопустимо, когда уважаемый на государственном уровне человек позволяет себе так называть военнослужащих ТЦК и СП. Это напрямую вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы в государстве", - пояснил Подик и добавил: "В целом ситуация очень сложная и дискуссионная.
Сегодня мы уже не можем сказать: "Давайте просто соблюдать закон", это не сработает. Закон знают все. При этом все говорят о своих правах, но часто забывают об обязанностях. Однако нужно оставаться человечными. Если ты даже на 100 процентов убежден, что не можешь взять оружие в руки - помогай государству экономически, выбери должность, предусматривающую отсрочку. Но и не убивай другого гражданина своего государства, тем более военнослужащего. Есть другие варианты и возможности.
Не может быть так, что огромное количество мужчин встали на защиту своей страны, а остальные, и это также огромное количество, живут гражданской жизнью, в относительно мирной Украине, не понимая, кто держит оборону, и благодаря кому наша страна остается независимой. Все должны осознать: рано или поздно каждый мужчина должен либо вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и защищать государство, либо укреплять обороноспособность и устойчивость нашей страны в тылу – работать на оборонных предприятиях, обеспечивать функционирование энергосистемы и т. д. Враг хочет не окончания войны, а уничтожения Украины. Об этом нужно помнить всегда".
Убийство военнослужащего ТЦК во Львове
- Ранее в Нацполиции заявили, что мужчину, смертельно ранившего военного ТЦК, разыскивают.
- Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он - инспектор Львовской таможни.
- 3 апреля задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
- Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки добровільна мобілізація!
Тільки вільний виїзд для усіх, крім носіїв держтаємниці!
Усе інше - лайно від лайно-влади і їй подібного лайна!
Цю безглузду самогубчу війну потрібно завершувати переведенням в гібридний формат!
Тільки офіційний Протекторат США врятує Україну!