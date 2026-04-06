Если нападения на военных ТЦК будут продолжаться, они могут просто отказаться от службы, - пресс-секретарь Сухопутных войск Подик

В случае продолжения нападений на военнослужащих ТЦК и СП они могут просто отказаться в дальнейшем проходить службу.

Об этом Цензор.НЕТ заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Как государство, так и все общество должны думать в первую очередь о защите от врага. Должно быть понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо более корректна и менее интенсивна, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях.

Вместо этого мы сталкиваемся с нападениями на военнослужащих, что только ухудшает ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет еще что-то. При таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит.

Если ты хочешь жить в независимой Украине, а не в "Малороссии", нужно идти и защищать свою страну, нужно вступать в Вооруженные Силы Украины. Или ты гражданин, который хочет здесь жить, видит свою страну независимой и свободной, или ты прячешься, уклоняешься, бежишь, и несешь соответствующие последствия", - отметил он.

По словам Подика, конфликтные ситуации во время проведения мобилизационных мер не всегда являются следствием неправильных действий военнослужащих.

"Все чаще возникает терпимость к тем, кто не хочет служить и защищать свою страну в Вооруженных Силах Украины. При этом мы забываем о необходимости укомплектовывать наши бригады и полки для защиты государства. Последствия этого мы уже видим: люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы избежать службы в Вооруженных Силах Украины.

Нам нужен диалог в правовом поле, который принесет пользу обеим сторонам. Для этого есть адвокаты, юристы, другие составляющие и государственные структуры, которые должны защищать права гражданина. Если человек не хочет служить - не нужно совершать противоправные действия. Есть другие методы решения вопросов.

Конечно, нет такой "таблетки", которую все бы сейчас приняли, и все изменилось. Не произойдет, как говорил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, какого-то "чуда". Оно было в 2022 году, когда мужчины в подавляющем большинстве стояли в очередях к ТЦК и СП. Это, к сожалению, не повторится. Сейчас должны быть другие подходы к мобилизации", - подчеркнул начальник управления коммуникаций КСВ ВСУ.

Он отметил, что сейчас Сухопутные войска ожидают предложений по изменениям в процессе мобилизации.

"Это должно быть закреплено на законодательном уровне. При этом абсолютно некорректны призывы к сопротивлению "тцкашникам" со стороны отдельных политических деятелей. Недопустимо, когда уважаемый на государственном уровне человек позволяет себе так называть военнослужащих ТЦК и СП. Это напрямую вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы в государстве", - пояснил Подик и добавил: "В целом ситуация очень сложная и дискуссионная.

Сегодня мы уже не можем сказать: "Давайте просто соблюдать закон", это не сработает. Закон знают все. При этом все говорят о своих правах, но часто забывают об обязанностях. Однако нужно оставаться человечными. Если ты даже на 100 процентов убежден, что не можешь взять оружие в руки - помогай государству экономически, выбери должность, предусматривающую отсрочку. Но и не убивай другого гражданина своего государства, тем более военнослужащего. Есть другие варианты и возможности.

Не может быть так, что огромное количество мужчин встали на защиту своей страны, а остальные, и это также огромное количество, живут гражданской жизнью, в относительно мирной Украине, не понимая, кто держит оборону, и благодаря кому наша страна остается независимой. Все должны осознать: рано или поздно каждый мужчина должен либо вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и защищать государство, либо укреплять обороноспособность и устойчивость нашей страны в тылу – работать на оборонных предприятиях, обеспечивать функционирование энергосистемы и т. д. Враг хочет не окончания войны, а уничтожения Украины. Об этом нужно помнить всегда".

Убийство военнослужащего ТЦК во Львове

Ранее в Нацполиции заявили, что мужчину, смертельно ранившего военного ТЦК, разыскивают.

Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он - инспектор Львовской таможни.

3 апреля задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.

