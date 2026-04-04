Нарушения в Ужгородском ТЦК: инициирована работа специальной комиссии, - ОК "Захід"

В оперативном командовании "Захід" инициировали работу специальной комиссии по проверке выявленных нарушений в Ужгородском РТЦК и СП.

Об этом заявили в ОК "Захід", передает Цензор.НЕТ.

Будет проведена проверка

"В связи с обнародованием представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК "Захід" сообщает: инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов, выяснения других правонарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка.

Читайте также: Беременная женщина ухватилась за автобус военных ТЦК и упала: терцентр Луцка прокомментировал

Нулевая терпимость

Также командование оперативного командования "Захід" подчеркивает, что последовательно придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП.

Читайте также: Военные ТЦК Одессы затолкали мужчину и женщину с годовалым ребенком в микроавтобус: терцентр проводит проверку

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.

Не помилитеся якщо почнете перевірку усіх без винятку ТЦК та їх керівників на предмет статків. Люди нажахані тим що відбувається у ТЦК звідси і поножовщина.
04.04.2026 20:15 Ответить
Это система. Через некоторое время засунут расследование в портмоне и на этом все. Все збс.
04.04.2026 21:02 Ответить
в другое тцк
04.04.2026 20:57 Ответить
Прокуратура не?
04.04.2026 20:13 Ответить
04.04.2026 20:15 Ответить
04.04.2026 20:49 Ответить
Якщо потрусити всі тцк України то можна підняти мінімальне грошове забезпечення з 20 тисяч до мінімум 80тисяч гривень на місяць а на сдачу десятками тисяч дронів укомплектувати підрозділи
04.04.2026 21:22 Ответить
Уявіть тільки, щоб на росії так оперативно реагували а не покарали тих хто це висвітдюе...
04.04.2026 20:15 Ответить
так ще не вечiр
04.04.2026 20:20 Ответить
А навіщо уявляти? Оцінюй реальність як є - їх ніхто не покарав і немає жодного оперативного реагування. Те, що вони там заявили - то імітація діяльності та окозамилювання, самі свої злочини вони розслідувати не будуть, а президент їх покриває та захищає.
05.04.2026 06:45 Ответить
04.04.2026 20:18 Ответить
Це все кацапське ІПСО ,яке зняли на окупованій території переодягнені в українську форму кацапські актори.
04.04.2026 20:26 Ответить
Суворо покарати, зняти премію і винести по суворій догані.
Закон один для всіх і понад усе!
04.04.2026 20:43 Ответить
на виходi буде штраф i переведення.
04.04.2026 20:55 Ответить
04.04.2026 20:57 Ответить
Закарпатський ТЦК з перших днів війни вирізнявся своїми фокусами.
04.04.2026 20:59 Ответить
04.04.2026 21:02 Ответить
Зелений концтабір...
04.04.2026 21:26 Ответить
А это не скажется на боевых возможностях ОК "Захід"? Не дай бог прорыв?
04.04.2026 21:29 Ответить
А раніше в ОК "Захід" не знали, що там коїться...
04.04.2026 21:31 Ответить
ОК "Захід"далеко від Ужгорода і взагалі Закарпаття там завжди нуу, як своя "автонимія"навіть за сересер.
04.04.2026 21:50 Ответить
100% що вони "бусифікували" когось , кого не можна - звідси і "перевірки" такі ...
04.04.2026 22:10 Ответить
Ужгород належить до ОК захід, він не може бути далеко чи близько - це його територіальна структурна одиниця.
05.04.2026 06:47 Ответить
вангую: в результаті скажуть що порушень не знайдено, факти не підтвердились
04.04.2026 21:57 Ответить
Все по-честному, без обмана, У волшебника Зелеймана! Днём и ночью, ночью и днём. Мы чудеса с тобой творим! А если кто-то хочет обмануть, То мы покажем ему правильный путь!
04.04.2026 22:22 Ответить
І взагалі, це все "ІПСО"! Вже нардеп Федієнко заявив, що включення жінок у реєстр "військовозобов'заних", можливо має "россійський слід"... Типу вони могли спеціально зламати реєстри і включити туди жінок, для "дестабілізації ситуації".
04.04.2026 22:48 Ответить
ТЦК: спеціальна коміся, - ОК "Захід" Джерело: мафія.
04.04.2026 22:19 Ответить
Скоро премія Дарвіна, перейменують в премію Трампа (Трамп). 🤣🤣🤣
04.04.2026 22:38 Ответить
04.04.2026 23:10 Ответить
Це ще раз вказує, що при владі в Україні колоборанти, зрадники, негідники, шулери та інша шушера, яку зібрав під свій дах велекий полководець чотирижди ухилянт Вова.
05.04.2026 12:19 Ответить
Те що наша піхота сидить в окопах і бліндажах по 100 і більше діб не хвилює ніякого "омбудсмена" ?
04.04.2026 23:11 Ответить
Її хвилює те, що ужгородські тцкашники зазнали психічного навантаження, коли створювали нелюдські умови для бусифікованих.
05.04.2026 06:48 Ответить
Комісія ніяких порушень не виявить.
04.04.2026 23:35 Ответить
А ті комісії що раніше туди приїзджали який результат їх роботи. Просто перевірки завжди проходять всіх підрозділів і хтось покривав таку ситуацію.

Чомусь совкові генерали ніяк не можуть зрозуміти, що ми вже не в совку і люди навіть примусово мобілізовані, в першу чергу хочуть нормального ставлення до себе, а така ситуація з перших днів у війську потім привід до СЗЧ в навчальному центрі.
04.04.2026 23:44 Ответить
Вершина айсберга. Навіть вершина вершини. Це відбувається по всій країні. А комісії оці...Ну зрозуміло що до жопи дверці.
05.04.2026 00:25 Ответить
чомусь про лікарів ВЛК мовчать, це ж вони калік придатними роблять
05.04.2026 10:30 Ответить
Зараз піде бурхлива діяльність в результаті якої буде маленький пук.
05.04.2026 12:16 Ответить
 
 