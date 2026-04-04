Нарушения в Ужгородском ТЦК: инициирована работа специальной комиссии, - ОК "Захід"
В оперативном командовании "Захід" инициировали работу специальной комиссии по проверке выявленных нарушений в Ужгородском РТЦК и СП.
Об этом заявили в ОК "Захід", передает Цензор.НЕТ.
Будет проведена проверка
"В связи с обнародованием представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК "Захід" сообщает: инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов, выяснения других правонарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка.
Нулевая терпимость
Также командование оперативного командования "Захід" подчеркивает, что последовательно придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП.
Что предшествовало?
Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
Закон один для всіх і понад усе!
Чомусь совкові генерали ніяк не можуть зрозуміти, що ми вже не в совку і люди навіть примусово мобілізовані, в першу чергу хочуть нормального ставлення до себе, а така ситуація з перших днів у війську потім привід до СЗЧ в навчальному центрі.