Нарушения в Ужгородском ТЦК: инициирована работа специальной комиссии, - ОК "Захід"

В оперативном командовании "Захід" инициировали работу специальной комиссии по проверке выявленных нарушений в Ужгородском РТЦК и СП.

Об этом заявили в ОК "Захід", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Будет проведена проверка

"В связи с обнародованием представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, командование ОК "Захід" сообщает: инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов, выяснения других правонарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка.

Читайте также: Беременная женщина ухватилась за автобус военных ТЦК и упала: терцентр Луцка прокомментировал

Нулевая терпимость

Также командование оперативного командования "Захід" подчеркивает, что последовательно придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП.

Читайте также: Военные ТЦК Одессы затолкали мужчину и женщину с годовалым ребенком в микроавтобус: терцентр проводит проверку

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.