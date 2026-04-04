Вопиющие нарушения выявлены в Ужгородском РТЦК и СП, - Лубинец. ВИДЕО+ФОТО

Мониторинговый визит в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленный представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, несмотря на препятствия со стороны должностных лиц, позволил зафиксировать вопиющие нарушения.

Об этом пишет в Telegram-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

Какие нарушения выявлены?

Как отмечается, здесь люди находились неделями - зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней!

"На видео - ветеран, который демонстрирует удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту. Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40–60 человек - всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария - один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье", - говорится в сообщении.

ТЦК нарушения
Состояние здоровья

Также отмечается, что зафиксировано игнорирование очевидных заболеваний. На фото - мужчина с явным физическим дефектом, который невозможно не заметить, однако его продолжали удерживать. Только после вмешательства представителя Лубинца вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни. После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП.

ТЦК нарушения

Реакция Лубинца

"Если в ближайшее время не будут внесены кардинальные изменения в систему мобилизационных процессов, а работники ТЦК и СП не будут нести жесткую юридическую ответственность за незаконные действия - ситуация будет только ухудшаться. Мы и в дальнейшем будем наблюдать конфликты между гражданами и сотрудниками ТЦК и СП, ведь обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции. По результатам визита направлено заявление о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146, 127, 344 и 426-1 УК. Отдельно хочу отметить сотрудников Ужгородского зонального отдела ВСП за надлежащую реакцию и содействие мониторингу. Ситуация находится под моим личным контролем", - подчеркивает омбудсмен.

"Мобилизация необходима, война продолжается, но все должно происходить исключительно в правовом поле. Я осуждаю и незаконные действия со стороны ТЦК и СП, и в то же время любые нападения на сотрудников этих учреждений. И да, очень прискорбно, что государство не может навести порядок в этой системе. Если ситуация не изменится немедленно, нас ждет еще большее расслоение общества и еще более серьезные нарушения прав человека", - резюмирует он.

Топ комментарии
+53
я не вірю, що люди, над якими так познущалося тцк, будуть захищати країну. Це диверсіна задача: наповнити армію людьми, які фізично ненавидять її. Мобілізація не може так відбуватися.. Без поваги до майбутнього воїна не буде ніякого воїна
04.04.2026 15:14 Ответить
+49
Так утримання людей проти їх волі у приміщеннях тецека це кримінал.
Де поліція з дбр і відкриття кримінального провадження проти тецекунів за декількома статтями ККУ?
04.04.2026 15:09 Ответить
+44
Зато до російських полонених фашистів відношенння нормальне на відміну від відношення до своїх громадян.
04.04.2026 15:13 Ответить
В москалів не має примусової мобілізації. Безпрєдєл вони роблять похлєщє українського тцк, але поки що мобілізація у них добровільна за гроші. Дуже дивний парадокс. Бо вбивають цих мобілізованих тисячами, але вони все одно знаходять дебілів за гроші.
05.04.2026 12:14 Ответить
добровільно - це не мобілізація, а найм.
05.04.2026 12:16 Ответить
Формально контракт. Слово мобілізація не використовується. Так. І?
05.04.2026 12:19 Ответить
якщо добровільно, то бєспрєдєл НЕМОЖЛИВИЙ.

тому фраза "Безпрєдєл вони роблять похлєщє українського тцк" - це брехня.
05.04.2026 15:34 Ответить
Кажуть, що це все ІПСО, створене мукачівцями, спеціально, щоб в Ужгород не їхали на сакури, а їхали в Мукачево
04.04.2026 23:11 Ответить
мотивация пц
05.04.2026 01:39 Ответить
Знакомый за 15 в расрочку договорился. Чисто бандитский бизнес. Бандиты у власти, законно из никогда не уберёте
05.04.2026 08:15 Ответить
Кіднепери і рекетири.
Вся ця влада перетворила священну справу захисту Батьківщини на корупцію, побори і знущання з людей. Нехай горять в пеклі!
На чужому нещасті щастя не побудуєш. Чи тепер вже можна?
05.04.2026 16:34 Ответить
и шо робить?
05.04.2026 13:47 Ответить
