С убитым военным ТЦК Олегом Авдеевым прощаются во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 4 апреля, Львов прощается с погибшим военнослужащим ТЦК Олегом Авдеевым. Церемония началась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а затем состоялось общегородское прощание на площади Рынок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zahid.espreso.

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Как отмечается, попрощаться с героем пришли сотни львовян.

Похоронят Олега Авдеева на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений №87 (ул. Пасечная).

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Что известно об Авдееве?

Олег Авдеев родился 7 апреля 1973 года во Львове. Высшее образование получил во Львовском государственном университете физической культуры, где получил квалификацию преподавателя физического воспитания и тренера. Впоследствии учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко по специальности "Международные отношения".

После прохождения срочной военной службы продолжил карьеру в Государственной пограничной службе Украины, где занимал офицерские должности в подразделениях пограничного контроля и органах управления.

Впоследствии работал в сфере спорта и государственных учреждениях. Был главным специалистом отдела олимпийских видов спорта общественной организации "Львовская областная организация физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины", возглавлял Зональный узел обработки почты Укрпочты, а также занимал руководящие должности в общественном объединении "Спортивный клуб "Глобус".

С 2018 года был председателем общественной организации "Ассоциация спортсменов-олимпийцев Украины".

Участвовал в XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано и XIX зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Был победителем и призером этапов Кубка мира, Гран-при и многочисленных международных соревнований, чемпионом и призером Кубков и первенств СССР. Неоднократно побеждал на чемпионатах Украины и Спартакиаде Украины.

Мастер спорта Украины международного класса, бронзовый призер чемпионата Украины по плаванию среди ветеранов спорта. Принял участие в открытии стадиона "Арена Львов" как один из лучших спортсменов Львовщины.

В 2025 году вступил в ряды ВСУ. Проходил службу в должности офицера мобилизационного отделения Галицко-Франковского объединенного районного ТЦК и СП Львова.

Награжден медалями Государственной пограничной службы Украины "За мужество в охране государственной границы", "За добросовестную службу", "Защитник границы", а также знаком отличия "Отличный пограничник" I степени.

Погиб 2 апреля во Львове в результате ножевых ранений.

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Убийство военного ТЦК во Львове

Ранее в Нацполиции заявили, что мужчину, смертельно ранившего военного ТЦК, разыскивают.

Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он – инспектор Львовской таможни.

3 апреля задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.

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