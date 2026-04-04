Із вбитим військовим ТЦК Олегом Авдєєвим прощаються у Львові. ФОТОрепортаж
У суботу, 4 квітня, Львів прощається із загиблим військовослужбовцем ТЦК Олегом Авдєєвим. Церемонія почалася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а далі відбулося загальноміське прощання на площі Ринок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zahid.espreso.
Як зазначається, попрощатися з героєм прийшли сотні львів’ян.
Поховають Олега Авдєєва на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).
Що про Авдєєва відомо?
Олег Авдєєв народився 7 квітня 1973 року у Львові. Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті фізичної культури, де отримав кваліфікацію викладача фізичного виховання та тренера. Згодом навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка за спеціальністю "Міжнародні відносини".
Після проходження строкової військової служби продовжив кар’єру у Державній прикордонній службі України, де обіймав офіцерські посади у підрозділах прикордонного контролю та органах управління.
Згодом працював у сфері спорту та державних установах. Був головним фахівцем відділу олімпійських видів спорту громадської організації "Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України", очолював Зональний вузол оброблення пошти Укрпошти, а також обіймав керівні посади у громадському об’єднанні "Спортивний клуб "Глобус".
Із 2018 року був головою громадської організації "Асоціація спортсменів-олімпійців України".
Брав участь у XVIII зимових Олімпійських іграх у Нагано та XIX зимових Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті. Був переможцем і призером етапів Кубка світу, Гран-прі та численних міжнародних змагань, чемпіоном і призером Кубків та першості СРСР. Неодноразово перемагав на чемпіонатах України та Спартакіаді України.
Майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату України з плавання серед ветеранів спорту. Долучився до відкриття стадіону "Арена Львів" як один із найкращих спортсменів Львівщини.
У 2025 році приєднався до лав ЗСУ. Проходив службу на посаді офіцера мобілізаційного відділення Галицько-Франківського об’єднаного районного ТЦК та СП Львова.
Нагороджений медалями Державної прикордонної служби України "За мужність в охороні державного кордону", "За сумлінну службу", "Захисник кордону", а також відзнакою "Відмінний прикордонник" І ступеня.
Загинув 2 квітня у Львові внаслідок ножових поранень.
Убивство військового ТЦК у Львові
- Раніше у Нацполіції заявили, що чоловіка, який смертельно поранив військового ТЦК розшукують.
- Згодом там повідомили про затримання нападника, заявивши, що він - інспектор Львівської митниці.
- 3 квітня затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).
- Чоловіка відправили під варту на два місяці без права на заставу. Під час свого виступу в залі суд сам обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід.
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