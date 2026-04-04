Нападение на ТЦК
Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Виннице, - облвоенкомат

ніж

В Виннице произошло очередное дерзкое нападение на военнослужащих группы оповещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК.

Детали

Как сообщает Винницкий ОТЦК и СП, по предварительной информации, сегодня во время проведения мобилизационных мер военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с НП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим.

Что известно о нападавшем?

После дополнительного выяснения обстоятельств стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем воинского учета с 2025 года.

"Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. На данный момент один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести в отделении реанимации. Состояние другого оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, продолжаются следственные действия.

Реакция ТЦК

"Меры по мобилизации имеют чрезвычайно важное значение для комплектования Вооруженных Сил Украины с целью укрепления обороноспособности на фронте и сохранения жизни гражданских лиц в тылу. Подчеркиваем, что любое применение силы в отношении военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей, а также препятствование их законной деятельности влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины, а нападение на представителей ТЦК и СП - это потакание интересам врага", - отмечают в ТЦК.

Убийство военного ТЦК во Львове

Топ комментарии
+30
Все почалось від бездарної політики президента ,який сам є чотирижди ухилянтом ,він жодного разу не засудив напади на військових не сказав що країна в небеспеці ,що ворог просуваєтся і потрібна мобілізація для нього рейтинг понад усе.
04.04.2026 15:03 Ответить
+25
Кацапи в своїх телеграм- групах закликають саме до спротиву і вбивств, акцентуючи що саме так ухилянт заслужить собі достойне місце в російському суспільстві та закликають не боятися покарання- типу ;после полного освобождения; їх випустять ще й нагородять. От і маємо.
04.04.2026 14:45 Ответить
+17
"Сніжний ком" наростає. Реакція влади як завжди неадекватна.
04.04.2026 14:58 Ответить
Я одного не можу зробити? В коментарях народ України розділився на два табори 50/50 одні захищають нападника інші дії ТЦК... Не простіше тим хто захищає ТЦК почати захищати Україну в ЗСУ? Це за місяць можна ЗСУ всіх поміняти!? Чи це ті самі дивані герої яким влада дала броні відстрочки...
05.04.2026 13:20 Ответить
не зовсім, ботів тут ймовірно не менше ніж людей
05.04.2026 13:32 Ответить
Так отож. Це втікачі та силовики, відставники, охоронці, офіцери, бики в тилових частинах, за яких воювати мають хворі.
05.04.2026 16:29 Ответить
А чого ТЦКшники нападають на людей, як вони військовослужбовці? Це прямо заборонено Конституцією! Використовувати збройні сили проти своїх громадян. Ще й лупцюють, калічать, он у Львові американець засняв звіряче побиття, тепер весь світ побачить, вбивають! Перетворились на кіднеперів і рекетирів.
05.04.2026 16:56 Ответить
