Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Виннице, - облвоенкомат

В Виннице произошло очередное дерзкое нападение на военнослужащих группы оповещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК.

Детали

Как сообщает Винницкий ОТЦК и СП, по предварительной информации, сегодня во время проведения мобилизационных мер военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с НП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим.

Что известно о нападавшем?

После дополнительного выяснения обстоятельств стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем воинского учета с 2025 года.

"Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. На данный момент один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести в отделении реанимации. Состояние другого оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, продолжаются следственные действия.

Реакция ТЦК

"Меры по мобилизации имеют чрезвычайно важное значение для комплектования Вооруженных Сил Украины с целью укрепления обороноспособности на фронте и сохранения жизни гражданских лиц в тылу. Подчеркиваем, что любое применение силы в отношении военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей, а также препятствование их законной деятельности влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины, а нападение на представителей ТЦК и СП - это потакание интересам врага", - отмечают в ТЦК.

Убийство военного ТЦК во Львове

Ранее в Нацполиции заявили, что мужчину, смертельно ранившего военного ТЦК, разыскивают.

Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он - инспектор Львовской таможни.

3 апреля задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.

