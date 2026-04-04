Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Виннице, - облвоенкомат
В Виннице произошло очередное дерзкое нападение на военнослужащих группы оповещения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК.
Детали
Как сообщает Винницкий ОТЦК и СП, по предварительной информации, сегодня во время проведения мобилизационных мер военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с НП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим.
Что известно о нападавшем?
После дополнительного выяснения обстоятельств стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем воинского учета с 2025 года.
"Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. На данный момент один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести в отделении реанимации. Состояние другого оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, продолжаются следственные действия.
Реакция ТЦК
"Меры по мобилизации имеют чрезвычайно важное значение для комплектования Вооруженных Сил Украины с целью укрепления обороноспособности на фронте и сохранения жизни гражданских лиц в тылу. Подчеркиваем, что любое применение силы в отношении военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей, а также препятствование их законной деятельности влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины, а нападение на представителей ТЦК и СП - это потакание интересам врага", - отмечают в ТЦК.
Убийство военного ТЦК во Львове
- Ранее в Нацполиции заявили, что мужчину, смертельно ранившего военного ТЦК, разыскивают.
- Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он - инспектор Львовской таможни.
- 3 апреля задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
- Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.
