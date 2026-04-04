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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Вінниці, - облвійськкомат

ніж

У Вінниці стався черговий зухвалий напад на військовослужбовців групи оповіщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК.

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Деталі

Як інформує Вінницький ОТЦК та СП, за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кількох ножових поранень двом військовослужбовцям.

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Що про нападника відомо?

Після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

"Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено як задовільний", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Реакція ТЦК

"Заходи мобілізації є надважливими для комплектування Збройних Сил України з метою посилення обороноздатності на фронті та збереження життя цивільних у тилу. Підкреслюємо, що будь-яке застосування сили щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, а також перешкоджання їх законній діяльності тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України, а напад на представників ТЦК та СП - це толерування інтересам ворога", - наголошують у ТЦК.

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Убивство військового ТЦК у Львові

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Вінниця (672) Вінницька область (1178) ТЦК та СП (1279) Вінницький район (71)
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Топ коментарі
+30
Все почалось від бездарної політики президента ,який сам є чотирижди ухилянтом ,він жодного разу не засудив напади на військових не сказав що країна в небеспеці ,що ворог просуваєтся і потрібна мобілізація для нього рейтинг понад усе.
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04.04.2026 15:03 Відповісти
+25
Кацапи в своїх телеграм- групах закликають саме до спротиву і вбивств, акцентуючи що саме так ухилянт заслужить собі достойне місце в російському суспільстві та закликають не боятися покарання- типу ;после полного освобождения; їх випустять ще й нагородять. От і маємо.
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04.04.2026 14:45 Відповісти
+18
"Сніжний ком" наростає. Реакція влади як завжди неадекватна.
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04.04.2026 14:58 Відповісти

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