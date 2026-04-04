Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Вінниці, - облвійськкомат

У Вінниці стався черговий зухвалий напад на військовослужбовців групи оповіщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як інформує Вінницький ОТЦК та СП, за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кількох ножових поранень двом військовослужбовцям.

Також читайте: Якщо люди не йдуть воювати – їх доводиться мобілізувати. "Дива" від змін у роботі ТЦК не буде, - Буданов

Що про нападника відомо?

Після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

"Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено як задовільний", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Реакція ТЦК

"Заходи мобілізації є надважливими для комплектування Збройних Сил України з метою посилення обороноздатності на фронті та збереження життя цивільних у тилу. Підкреслюємо, що будь-яке застосування сили щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, а також перешкоджання їх законній діяльності тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України, а напад на представників ТЦК та СП - це толерування інтересам ворога", - наголошують у ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство військового ТЦК у Львові: Олег Авдєєв - ексспортсмен і учасник Олімпійських ігор

Убивство військового ТЦК у Львові

Раніше у Нацполіції заявили, що чоловіка, який смертельно поранив військового ТЦК розшукують.

Згодом там повідомили про затримання нападника, заявивши, що він - інспектор Львівської митниці.

3 квітня затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіка відправили під варту на два місяці без права на заставу. Під час свого виступу в залі суд сам обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони готує низку рішень для війська: зміни в мобілізації та СЗЧ, терміни служби, виплати