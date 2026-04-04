Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Вінниці, - облвійськкомат
У Вінниці стався черговий зухвалий напад на військовослужбовців групи оповіщення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК.
Деталі
Як інформує Вінницький ОТЦК та СП, за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кількох ножових поранень двом військовослужбовцям.
Що про нападника відомо?
Після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.
"Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено як задовільний", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.
Реакція ТЦК
"Заходи мобілізації є надважливими для комплектування Збройних Сил України з метою посилення обороноздатності на фронті та збереження життя цивільних у тилу. Підкреслюємо, що будь-яке застосування сили щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, а також перешкоджання їх законній діяльності тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України, а напад на представників ТЦК та СП - це толерування інтересам ворога", - наголошують у ТЦК.
Убивство військового ТЦК у Львові
- Раніше у Нацполіції заявили, що чоловіка, який смертельно поранив військового ТЦК розшукують.
- Згодом там повідомили про затримання нападника, заявивши, що він - інспектор Львівської митниці.
- 3 квітня затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).
- Чоловіка відправили під варту на два місяці без права на заставу. Під час свого виступу в залі суд сам обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль