Порушення в Ужгородському ТЦК: ініційовано роботу спеціальної комісії, - ОК "Захід"
В оперативному командуванні "Захід" ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки виявлених порушень в Ужгородському РТЦК та СП.
Про це заявили в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ.
Буде проведено перевірку
"У зв’язку із оприлюдненням представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, командування ОК "Захід" повідомляє: ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів, з’ясування інших правопорушень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку.
Нульова толерантність
Також командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого педставником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль