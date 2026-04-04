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Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Порушення в Ужгородському ТЦК: ініційовано роботу спеціальної комісії, - ОК "Захід"

тцк порушення

В оперативному командуванні "Захід" ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки виявлених порушень в Ужгородському РТЦК та СП.

Про це заявили в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ.

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Буде проведено перевірку

"У зв’язку із оприлюдненням представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, командування ОК "Захід" повідомляє: ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів, з’ясування інших правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку.

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Нульова толерантність

Також командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого педставником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.

Автор: 

Ужгород (365) ТЦК та СП (1279) Закарпатська область (2289) Ужгородський район (51) ОК Захід (9)
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Топ коментарі
+25
Не помилитеся якщо почнете перевірку усіх без винятку ТЦК та їх керівників на предмет статків. Люди нажахані тим що відбувається у ТЦК звідси і поножовщина.
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04.04.2026 20:15 Відповісти
+12
Это система. Через некоторое время засунут расследование в портмоне и на этом все. Все збс.
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04.04.2026 21:02 Відповісти
+8
в другое тцк
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04.04.2026 20:57 Відповісти

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