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Вагітна жінка вчепилася за бус військових ТЦК та впала: терцентр Луцька прокоментував

В одному з дворів Луцька жінка вчепилася за бус працівників ТЦК та впала з нього
Фото: Скриншот відео з соцмереж / Суспільне

Уранці 30 березня в одному з дворів на вулиці Рівненській у Луцьку під час проведення заходів оповіщення, що проводилися військовослужбовцями ТЦК та СП, жінка вчепилася за бус працівників і впала з нього. Терцентр відреагував.

Інцидент було зафіксовано на відео, яке розповсюдили в мережі, повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик розповіла виданню, що на місце події виїхали парамедики, які попередньо встановили діагноз жінки: гематоми, садна та гостра реакція на стрес.

  • Зазначається, що травмована була вагітною на 17 тижні, і наразі існує загроза переривання вагітності. Жінку госпіталізували.

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Що кажуть у ТЦК?

Згодом ситуацію прокоментувала речниця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук.

За її словами, чоловік, який перебував у групі оповіщення разом із військовослужбовцями ТЦК та СП і поліцейськими, намагався втекти.

Наразі встановили, що чоловік є порушником військового обліку з 9 січня 2026 року через несвоєчасне прибуття за повісткою. Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення він не проходив військово-лікарську комісію та не з’являвся до ТЦК, повідомила вона.

"Під час проведення заходів оповіщення жінка, зафіксована на відео, перешкоджала роботі групи оповіщення. Її дії були спрямовані на створення перешкод та допомогу військовозобов'язаному уникнути виконання вимог законодавства. Вона блокувала роботу військовослужбовців, а також вчепилася за службове авто", - сказала Уляна Кравчук.

Зараз чоловік проходить військово-лікарську комісію для визначення своєї придатності до служби, додала вона.

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Автор: 

жінки (694) Луцьк (452) ТЦК та СП (1272) Волинська область (983) Луцький район (59)
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Топ коментарі
+35
Громадянин платит за всё налоги, в том числе и за свою защиту. Что государство бесплатно дало гражданину? Мне ничего, кроме воздуха.
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30.03.2026 22:50 Відповісти
+21
А де на відео представники поліції?
Там на фото два бугаї в зеленій формі, які судячи зі швидкості бігу жодного разу не були поранені, а скоріш за все взагалі ніколи не були на фронті, а також невідома особа у цивільному. Дуже схожі на бандформування.
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30.03.2026 22:51 Відповісти
+20
i що ви вiн нього чекаете. Вiрноi служби? То вiн ще не щнае, що вона впала з дитиною.
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30.03.2026 22:41 Відповісти

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