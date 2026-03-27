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Військові ТЦК Одеси заштовхали чоловіка та жінку з однорічною дитиною в бус: терцентр проводить перевірку

Одеський ТЦК та СП

В Одесі військовослужбовці ТЦК та СП заштовхали в мікроавтобус чоловіка та жінку разом із однорічною дитиною. До цивільних також було застосовано газовий балончик та фізичну силу. Терцентр відреагував.

Про це повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

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Коментар ТЦК

У відомстві зазначили, що під час моніторингу інформаційного простору виявили публікації зі звинуваченнями щодо неправомірних дій військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення в Одесі. Зокрема, йшлося про заяву громадянки щодо застосування фізичного впливу та отримання травм нею та її малолітньою дитиною.

"Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно ініційовано службову перевірку за даним фактом. Наразі ми тісно взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

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У ТЦК зауважили, що їм прикро з приводу "стресової ситуації", у якій опинилися мати та дитина. Водночас попросили громадськість дочекатися офіційних результатів перевірки та висновків компетентних органів.

"Позиція керівництва є принциповою: у разі доведення причетності та вини військових, їх буде притягнуто до відповідальності за всією суворістю закону. Жодні прояви порушення військової дисципліни та етики не залишаться без належної реакції", - додали там.

ТЦК в Одесі застосували силу до чоловіка та жінки з дитиною

Що передувало?

  • Раніше одеситка Сона Хилобок заявила у соцмережах, що її родину з маленькою дитиною силоміць затягнули до мікроавтобуса громадяни у військовій формі, які хотіли проводити мобілізаційні заходи.

"Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили неподалік від дому. Ми з чоловіком не проти служити, але не тоді, коли представники ТЦК застосовують насильство та завдають шкоди.

У мене зафіксовано забої м’яких тканин голови, обличчя та правої гомілки. У дитини — забої м’яких тканин, черепно-мозкова травма та пошкодження БДУ", - повідомила жінка.

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ТЦК в Одесі застосували силу до чоловіка та жінки з дитиною

Автор: 

діти (5638) Одеса (5876) Одеська область (4158) ТЦК та СП (1247) Одеський район (676)
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Топ коментарі
+47
Федоров зайнявся вирішенням проблем бусифікації.
Будуть нові бусики з дитячими кріслами і також відділення для мам, з можливістю підігріву молочка для дитини
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27.03.2026 18:12 Відповісти
+31
Ща повылазят. Объявят мамашу ждунихой, ребёнка-ухилянтским выродком, а мужик виноват, потому что данные не обновил и 100% быковал, а не в ноги защитникам кланялся и на коленях не повал военник. И вообще они сами всё спровоцировали и подставляют умственно-отсталых ветеранов ТЦК.
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27.03.2026 18:17 Відповісти
+27
коли здається що це вже дно то тцк та сп проводять дноуглубітєльниє работи...
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27.03.2026 18:21 Відповісти

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