Військові ТЦК Одеси заштовхали чоловіка та жінку з однорічною дитиною в бус: терцентр проводить перевірку

В Одесі військовослужбовці ТЦК та СП заштовхали в мікроавтобус чоловіка та жінку разом із однорічною дитиною. До цивільних також було застосовано газовий балончик та фізичну силу. Терцентр відреагував.

Про це повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

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Коментар ТЦК

У відомстві зазначили, що під час моніторингу інформаційного простору виявили публікації зі звинуваченнями щодо неправомірних дій військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення в Одесі. Зокрема, йшлося про заяву громадянки щодо застосування фізичного впливу та отримання травм нею та її малолітньою дитиною.

"Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно ініційовано службову перевірку за даним фактом. Наразі ми тісно взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

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У ТЦК зауважили, що їм прикро з приводу "стресової ситуації", у якій опинилися мати та дитина. Водночас попросили громадськість дочекатися офіційних результатів перевірки та висновків компетентних органів.

"Позиція керівництва є принциповою: у разі доведення причетності та вини військових, їх буде притягнуто до відповідальності за всією суворістю закону. Жодні прояви порушення військової дисципліни та етики не залишаться без належної реакції", - додали там.

Що передувало?

Раніше одеситка Сона Хилобок заявила у соцмережах, що її родину з маленькою дитиною силоміць затягнули до мікроавтобуса громадяни у військовій формі, які хотіли проводити мобілізаційні заходи.

"Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили неподалік від дому. Ми з чоловіком не проти служити, але не тоді, коли представники ТЦК застосовують насильство та завдають шкоди.

У мене зафіксовано забої м’яких тканин голови, обличчя та правої гомілки. У дитини — забої м’яких тканин, черепно-мозкова травма та пошкодження БДУ", - повідомила жінка.

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