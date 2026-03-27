Военные ТЦК Одессы затолкали мужчину и женщину с годовалым ребенком в микроавтобус: терцентр проводит проверку

В Одессе военнослужащие ТЦК и СП затолкали в микроавтобус мужчину и женщину вместе с годовалым ребёнком. К гражданским лицам также применили газовый баллончик и физическую силу. Терцентр отреагировал.

Комментарий ТЦК

В ведомстве отметили, что во время мониторинга информационного пространства обнаружили публикации с обвинениями в неправомерных действиях военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения в Одессе. В частности, речь шла о заявлении гражданки о применении физического воздействия и получении травм ею и ее малолетним ребенком.

"Руководством Одесского областного ТЦК и СП незамедлительно инициирована служебная проверка по данному факту. В настоящее время мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что им досадно из-за "стрессовой ситуации", в которой оказались мать и ребенок. В то же время попросили общественность дождаться официальных результатов проверки и выводов компетентных органов.

"Позиция руководства принципиальна: в случае доказательства причастности и вины военных, они будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Никакие проявления нарушения военной дисциплины и этики не останутся без надлежащей реакции", - добавили там.

ТЦК в Одессе применили силу к мужчине и женщине с ребенком

Что предшествовало?

  • Ранее одесситка Сона Хилобок заявила в соцсетях, что ее семью с маленьким ребенком силой затащили в микроавтобус граждане в военной форме, которые хотели проводить мобилизационные мероприятия.

"Фактически неизвестные лица, не предоставив никаких документов, похитили меня, моего мужа и маленького ребенка. Около 30 минут нас возили по району, пока я не добилась, чтобы меня с ребенком высадили недалеко от дома. Мы с мужем не против служить, но не тогда, когда представители ТЦК применяют насилие и причиняют вред.

У меня зафиксированы ушибы мягких тканей головы, лица и правой голени. У ребенка — ушибы мягких тканей, черепно-мозговая травма и повреждение БДУ", — сообщила женщина.

ТЦК в Одессе применили силу к мужчине и женщине с ребенком

+23
Федоров зайнявся вирішенням проблем бусифікації.
Будуть нові бусики з дитячими кріслами і також відділення для мам, з можливістю підігріву молочка для дитини
27.03.2026 18:12 Ответить
+15
коли здається що це вже дно то тцк та сп проводять дноуглубітєльниє работи...
27.03.2026 18:21 Ответить
+14
В ОНР і не таке буває)
Нагадуємо, що будь-які групи оповіщення вже самі по собі поза законом, так як військовослужбовцям ЗСУ забороняється залишати в/ч.
Оповіщувати вистачає міліції.
27.03.2026 18:11 Ответить
Дитині 1 рік. Ви просто вафледрон від природи.
27.03.2026 18:28 Ответить
Дитині вже 1 рік, час вчитися розбирати автомат.
27.03.2026 18:50 Ответить
Вам у Франції араби по є-балу дали (не хочу писати чим)?
27.03.2026 19:31 Ответить
Я так розумію, що тебе привчали, прикладаючи головою об батарею? Воно і видно.
27.03.2026 18:47 Ответить
Дебіл тупоголовий. Чмошник сраний
27.03.2026 18:50 Ответить
так, нема чого хвилю здіймати що чоловік ухилянт то ж апріорі зрозуміло, а жінка і однорічна дитина то вони з вірогідністю 99% Так, треба перевірити!
27.03.2026 18:10 Ответить
А з чого вам зрозуміло що чоловік " ухилянт",ви бачили його медичну картку,висновок влк,чи може вирок суду? Термін " ухилянт" вигаданий,та розповсюджений владою,для довбойо..бів,яким не завадило обрати президентом чоловіка який " ухилився " від повістки ,прилюдно насміхаючись з цього.
27.03.2026 18:17 Ответить
ну як звідки?! Звідти ж звідки про однорічну дитину! Співчуваю, хлопче, важко, мабуть, тобі жити
27.03.2026 18:27 Ответить
В ОНР і не таке буває)
Нагадуємо, що будь-які групи оповіщення вже самі по собі поза законом, так як військовослужбовцям ЗСУ забороняється залишати в/ч.
Оповіщувати вистачає міліції.
показать весь комментарий
27.03.2026 18:11 Ответить
Так то може і не зайчики були. Якісь самозванці - фрілансери.
27.03.2026 18:15 Ответить
После работы подрабатывали. Такое ощущение, что в некоторых городах весь криминал работает на ТЦК. Поэтому в масках, без бодикамер, одеты кто во что и количество персонала больше чем по штату ТЦК положено. Какой трабл с ТЦК-это не наши, наши вот, все на месте, одеты по форме с камерами и алиби у каждого, закон не нарушаем, рук не ломаем.
27.03.2026 19:18 Ответить
як на мене робота в тцк зараз вигодніший бізнес ніж наркота та сутенерство з продажем зброї...туди зібрали весь цвіт зброд криміналу та олігафренів.....
27.03.2026 19:27 Ответить
Федоров зайнявся вирішенням проблем бусифікації.
Будуть нові бусики з дитячими кріслами і також відділення для мам, з можливістю підігріву молочка для дитини
показать весь комментарий
27.03.2026 18:12 Ответить
А де захісники беззаконня де ви всі?
27.03.2026 18:12 Ответить
Ща повылазят. Объявят мамашу ждунихой, ребёнка-ухилянтским выродком, а мужик виноват, потому что данные не обновил и 100% быковал, а не в ноги защитникам кланялся и на коленях не повал военник. И вообще они сами всё спровоцировали и подставляют умственно-отсталых ветеранов ТЦК.
27.03.2026 18:17 Ответить
" подавал"
27.03.2026 18:18 Ответить
Ну тут якось невдобно вишло. Вигадують історію. Хоча вони всі дійсно, як під копірку. Головне, шо «Джамшут нє вінауіат»
27.03.2026 19:19 Ответить
Ах ви ж наші котики
27.03.2026 18:13 Ответить
1 квітня на носі - скажуть репетиція номеру була) це ж Одеса
27.03.2026 18:17 Ответить
а там i 1травня попереду - репетиція до дому профспілок.
27.03.2026 18:22 Ответить
Це вже дно, чи є ще куди падати?
27.03.2026 18:14 Ответить
До дна ще дуже далеко. Ще побачимо як будуть ловити мінтів і пакувати в автозаки.
27.03.2026 18:17 Ответить
Те живыми не дадутся, будут отстреливаться до последнего.
27.03.2026 18:19 Ответить
Менти і на війні, забули Дніпровське повстання?
27.03.2026 18:21 Ответить
коли здається що це вже дно то тцк та сп проводять дноуглубітєльниє работи...
показать весь комментарий
27.03.2026 18:21 Ответить
ну не молодці чи вони?
в нас теж така ***** є - іса овзивається,,
27.03.2026 18:18 Ответить
замість нелегалов-мігрантів двох амеріканців забили...
27.03.2026 18:26 Ответить
27.03.2026 18:18 Ответить
Я все розумію,але нахрена ці видумки? Рома Чиж-хайпожер.
27.03.2026 19:05 Ответить
Ґарік, у тебе знову прокол... Кацап з тебе так і пре...
27.03.2026 19:20 Ответить
Людоед сьел человека, семья Людоеда проводит проверку по факту(не поделился)
27.03.2026 18:22 Ответить
Однорічний ухилянт і сцикун вже міг би бути на фронті і захищати пропержені дивани.
27.03.2026 18:26 Ответить
а памятаєте 2019 рік, як "уставшиє ат вайни" після повернення з Єгиптів-Туреччин, верещали : ваш Порошенко барига, а от наше "новоє ліцо" зеленський буде шашликами нас годувати, на бусиках безплатно катати, а вчитель буде жити як президент, а президент як вчитель... Правильно хтось сказав: бійся своїх мрій, вони можуть збутися...
27.03.2026 18:27 Ответить
А хоче в Європу(ЄС) і клянчіє: ЧОМУ МИ НЕ В НАТО?
Та,візьмуть його(найвеличнішого) в штаб-квартиру НАТО,захоче і тамтешніх ловити
27.03.2026 18:28 Ответить
Агв! "Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно ініційовано службову перевірку за даним фактом. Наразі ми тісно взаємодіємо з правоохоронними органами для об'єктивного встановлення всіх обставин події" Джерело: https://censor.net/ua/n3607517
Для початку це керівництво мало б змусити своїх підлеглих дотримуватися встановленої форми одягу - без балаклав, з усіма шеаронами і ідентифікаторами. Вже навіть у цьому випадку більшість підлеглих припинили б цей бандитизм.
27.03.2026 18:30 Ответить
З іншого боку, хоч не буряти. А свої, рідненькі.
27.03.2026 18:35 Ответить
Буряты, говорят, насилуют, а эти ещё не втянулись. Но, по моему, недолго осталось. Чувство власти и безнаказанности для моральных уродов даром не проходит. Убивать уже не боятся.
27.03.2026 18:40 Ответить
якщо поки не вспливло,може добре прибрали за собою....
27.03.2026 19:31 Ответить
В Одесі що Муніціпальна Варта, що ТЦК - це легалізовані бандити Труханова.
27.03.2026 18:36 Ответить
Хто пам'ятає,то саме з Одеси почали розформовувати всі військомати,бо там знайшли якусь корупцію.
Але порівняти ТОДІШНІ і ТЕПЕРІШНІ ці органи по ознакам корупції-то небо і земля.
27.03.2026 18:39 Ответить
Я правильно розумію, що жінок і дітей теж можна силою заштовхувати у бус, бити і везти в ТЦК і це також не викрадення і не тортури? Та які там буряти...
27.03.2026 18:39 Ответить
Це країна мрії легітимного який весь час гастролює по закордонам
27.03.2026 18:46 Ответить
Можна, бо можливо що вона співчасник ДРГ або кацапська шпигунка, яка використовує дитину для прикриття.
27.03.2026 19:38 Ответить
До речі, я здивований, щл жінку з дитиною висадили, а не відвезли в ТЦК, визнали придатними за 5 хвилин та відправили в учєбку. Недопрацювали наші котики.
27.03.2026 18:43 Ответить
"Смотрящіє" проведуть перевірку своїх "бригадних". Ага. Віримо.
27.03.2026 19:00 Ответить
Я правильно розумію - дитина та жінка це ті люди з якими у нас армія (ТЦК ж наче Суопутні) вже воює? Це наразі факт. І вам не здається, шо десь хтось налаштовує проти себе таким чином?
27.03.2026 19:14 Ответить
Как много стали писать про художества этого филиала НКВД. А ведь они творят эти художества уже 5й год. Но раньше все молчали как рыба об лед. А тут вдруг внезапно как прорвало во всех СМИ. Ветер в другую сторону начал дуть.)
27.03.2026 19:21 Ответить
Якщо нема відео, то це кацапське ІПСО.
27.03.2026 19:34 Ответить
Мабуть вони перевіряли документи у чоловіка, в вона їх обматюкала.
27.03.2026 19:39 Ответить
 
 