Военные ТЦК Одессы затолкали мужчину и женщину с годовалым ребенком в микроавтобус: терцентр проводит проверку

В Одессе военнослужащие ТЦК и СП затолкали в микроавтобус мужчину и женщину вместе с годовалым ребёнком. К гражданским лицам также применили газовый баллончик и физическую силу. Терцентр отреагировал.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Комментарий ТЦК

В ведомстве отметили, что во время мониторинга информационного пространства обнаружили публикации с обвинениями в неправомерных действиях военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения в Одессе. В частности, речь шла о заявлении гражданки о применении физического воздействия и получении травм ею и ее малолетним ребенком.

"Руководством Одесского областного ТЦК и СП незамедлительно инициирована служебная проверка по данному факту. В настоящее время мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что им досадно из-за "стрессовой ситуации", в которой оказались мать и ребенок. В то же время попросили общественность дождаться официальных результатов проверки и выводов компетентных органов.

"Позиция руководства принципиальна: в случае доказательства причастности и вины военных, они будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Никакие проявления нарушения военной дисциплины и этики не останутся без надлежащей реакции", - добавили там.

Что предшествовало?

Ранее одесситка Сона Хилобок заявила в соцсетях, что ее семью с маленьким ребенком силой затащили в микроавтобус граждане в военной форме, которые хотели проводить мобилизационные мероприятия.

"Фактически неизвестные лица, не предоставив никаких документов, похитили меня, моего мужа и маленького ребенка. Около 30 минут нас возили по району, пока я не добилась, чтобы меня с ребенком высадили недалеко от дома. Мы с мужем не против служить, но не тогда, когда представители ТЦК применяют насилие и причиняют вред.

У меня зафиксированы ушибы мягких тканей головы, лица и правой голени. У ребенка — ушибы мягких тканей, черепно-мозговая травма и повреждение БДУ", — сообщила женщина.

