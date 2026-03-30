Беременная женщина ухватилась за автобус военных ТЦК и упала: терцентр Луцка прокомментировал
Утром 30 марта в одном из дворов на улице Ривненской в Луцке во время проведения мероприятий по оповещению, организованных военнослужащими ТЦК и СП, женщина ухватилась за микроавтобус сотрудников и упала с него. Терцентр отреагировал.
Инцидент был зафиксирован на видео, которое распространили в сети, сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Якушик рассказала изданию, что на место происшествия выехали парамедики, которые предварительно установили диагноз женщины: гематомы, ссадины и острая реакция на стресс.
- Отмечается, что пострадавшая была беременна на 17 неделе, и сейчас существует угроза прерывания беременности. Женщину госпитализировали.
Что говорят в ТЦК?
Впоследствии ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Территориального центра комплектования и социальной поддержки Ульяна Кравчук.
По ее словам, мужчина, который находился в группе оповещения вместе с военнослужащими ТЦК и СП и полицейскими, пытался сбежать.
На данный момент установлено, что мужчина является нарушителем воинского учета с 9 января 2026 года из-за несвоевременного явления по повестке. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения он не проходил военно-медицинскую комиссию и не являлся в ТЦК, сообщила она.
"Во время проведения мероприятий оповещения женщина, зафиксированная на видео, препятствовала работе группы оповещения. Ее действия были направлены на создание препятствий и помощь военнообязанному избежать выполнения требований законодательства. Она блокировала работу военнослужащих, а также вцепилась за служебный автомобиль", — сказала Ульяна Кравчук.
Сейчас мужчина проходит военно-медицинскую комиссию для определения своей годности к службе, добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби прочитали уважно, зрозуміли, що то був не її чоловік.
Мені її справді шкода. А ще біліше хвилююсь за дитину.
Тільки давайте мислить тверезо без зайвих емоцій, бо саме на них більшість цього контенту і розраховано.
Якщо її вєліковозрастний чоловік і сам недорозвинений - то можливо за нього більше переживала.
Але тоді не варто народжувати дітей від дітей, це не тільки педофілія, це ще й абсолютно довбойобська стратегія з точки зору еволюції.
Там на фото два бугаї в зеленій формі, які судячи зі швидкості бігу жодного разу не були поранені, а скоріш за все взагалі ніколи не були на фронті, а також невідома особа у цивільному. Дуже схожі на бандформування.
Знав як дитину забабахати та не знав як дані оновити чи як заспокоїти дружину на випадок якщо доведеться служити?
