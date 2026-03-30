Беременная женщина ухватилась за автобус военных ТЦК и упала: терцентр Луцка прокомментировал

Фото: Скриншот відео з соцмереж / Суспільне

Утром 30 марта в одном из дворов на улице Ривненской в Луцке во время проведения мероприятий по оповещению, организованных военнослужащими ТЦК и СП, женщина ухватилась за микроавтобус сотрудников и упала с него. Терцентр отреагировал.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое распространили в сети, сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Якушик рассказала изданию, что на место происшествия выехали парамедики, которые предварительно установили диагноз женщины: гематомы, ссадины и острая реакция на стресс.

Отмечается, что пострадавшая была беременна на 17 неделе, и сейчас существует угроза прерывания беременности. Женщину госпитализировали.

Что говорят в ТЦК?

Впоследствии ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Территориального центра комплектования и социальной поддержки Ульяна Кравчук.

По ее словам, мужчина, который находился в группе оповещения вместе с военнослужащими ТЦК и СП и полицейскими, пытался сбежать.

На данный момент установлено, что мужчина является нарушителем воинского учета с 9 января 2026 года из-за несвоевременного явления по повестке. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения он не проходил военно-медицинскую комиссию и не являлся в ТЦК, сообщила она.

"Во время проведения мероприятий оповещения женщина, зафиксированная на видео, препятствовала работе группы оповещения. Ее действия были направлены на создание препятствий и помощь военнообязанному избежать выполнения требований законодательства. Она блокировала работу военнослужащих, а также вцепилась за служебный автомобиль", — сказала Ульяна Кравчук.

Сейчас мужчина проходит военно-медицинскую комиссию для определения своей годности к службе, добавила она.

