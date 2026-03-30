Беременная женщина ухватилась за автобус военных ТЦК и упала: терцентр Луцка прокомментировал

В одном из дворов Луцка женщина ухватилась за микроавтобус сотрудников ТЦК и упала с него
Фото: Скриншот відео з соцмереж / Суспільне

Утром 30 марта в одном из дворов на улице Ривненской в Луцке во время проведения мероприятий по оповещению, организованных военнослужащими ТЦК и СП, женщина ухватилась за микроавтобус сотрудников и упала с него. Терцентр отреагировал.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое распространили в сети, сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Якушик рассказала изданию, что на место происшествия выехали парамедики, которые предварительно установили диагноз женщины: гематомы, ссадины и острая реакция на стресс.

  • Отмечается, что пострадавшая была беременна на 17 неделе, и сейчас существует угроза прерывания беременности. Женщину госпитализировали.

Что говорят в ТЦК?

Впоследствии ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Территориального центра комплектования и социальной поддержки Ульяна Кравчук.

По ее словам, мужчина, который находился в группе оповещения вместе с военнослужащими ТЦК и СП и полицейскими, пытался сбежать.

На данный момент установлено, что мужчина является нарушителем воинского учета с 9 января 2026 года из-за несвоевременного явления по повестке. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения он не проходил военно-медицинскую комиссию и не являлся в ТЦК, сообщила она.

"Во время проведения мероприятий оповещения женщина, зафиксированная на видео, препятствовала работе группы оповещения. Ее действия были направлены на создание препятствий и помощь военнообязанному избежать выполнения требований законодательства. Она блокировала работу военнослужащих, а также вцепилась за служебный автомобиль", — сказала Ульяна Кравчук.

Сейчас мужчина проходит военно-медицинскую комиссию для определения своей годности к службе, добавила она.

Топ комментарии
+15
Громадянин платит за всё налоги, в том числе и за свою защиту. Что государство бесплатно дало гражданину? Мне ничего, кроме воздуха.
30.03.2026 22:50 Ответить
+15
А де на відео представники поліції?
Там на фото два бугаї в зеленій формі, які судячи зі швидкості бігу жодного разу не були поранені, а скоріш за все взагалі ніколи не були на фронті, а також невідома особа у цивільному. Дуже схожі на бандформування.
30.03.2026 22:51 Ответить
+11
Подивився відео. Ось виявляються які вони ті заходи оповіщення.
30.03.2026 22:46 Ответить
i що ви вiн нього чекаете. Вiрноi служби? То вiн ще не щнае, що вона впала з дитиною.
30.03.2026 22:41 Ответить
О, ще й як буде служити. В будь якій армії працює не поклик серця і свобода волі - а дисципліна.
30.03.2026 22:44 Ответить
Отримає зброю і вб'є командирів.
30.03.2026 22:48 Ответить
Для того, щоб це зробити потрібні "яйця", а якщо він 4 роки ховався за дружиною, то і до військової служби якось пристосується.
30.03.2026 22:57 Ответить
Так а може він і ховався,щоб не наробити різних речей?
30.03.2026 23:01 Ответить
А сам де воюеш ?
30.03.2026 22:58 Ответить
Юра, я своi 30-ки на декiлька днiв пройшов. Тому вибач..
30.03.2026 22:59 Ответить
Ні не буде і може ще зброю застосуваити.Те що на відео,не дисципліна,а свавілля.
30.03.2026 23:00 Ответить
Ючкик, а ну навали менi про тяжку долю. Тобi сподобаеться..
30.03.2026 23:01 Ответить
вiдношення мае буди людське. Кожен знав, коли можна, коли треба. А не це ********. I повiр, за таку ***** не пробачали.
30.03.2026 23:22 Ответить
Чисто емоційно - розумію... З точки зору держави - теж розумію. Але тут конфлікт між "громадянином" та "державою". Громадянин, приймаючи громадянство, живе, під його захистом, вчиться та лікується, за його рахунок,і приймає і його захист, зобов'язуючись його захищать... От і все...
30.03.2026 22:46 Ответить
Громадянин платит за всё налоги, в том числе и за свою защиту. Что государство бесплатно дало гражданину? Мне ничего, кроме воздуха.
30.03.2026 22:50 Ответить
Москвороті жодних прав не мають.
30.03.2026 22:50 Ответить
Ой-ой, як нема чим заперечити то вчепися до мови???
30.03.2026 22:55 Ответить
Мова це першопричина. Держава повинна захищати україномовних і знищувати москворилих.
30.03.2026 22:57 Ответить
Давай краще про ЯЗ, там в тебе краще виходть.
30.03.2026 23:01 Ответить
Після отримання яз ми почнемо внутрішні чистки (((москворотих)))
30.03.2026 23:12 Ответить
В Швейцарії?
30.03.2026 23:14 Ответить
Да я и не против. И гражданство с доплатой верну. А вы, милейший, шовинист и фашист. Череп мой будем измерять на соответствие размеров, положеных титульной нации?
30.03.2026 23:03 Ответить
Будемо звісно. Якщо днк-тест на наявність гаплогрупи r1a не пройдеш - отримаєш корку негромадянина і ураження в правах.
30.03.2026 23:08 Ответить
Да я согласен и без теста. И что ты будешь? Что ты можешь? Ничтожество всегда прикрывается коллективом.
30.03.2026 23:11 Ответить
Можу влаштуватись у тцк, чекаю коли їм зброю роздадуть щоб москворотим хати болгаркою вскривати.
30.03.2026 23:14 Ответить
Так в ТЦК все москворотые. А такого дурачка как ты у меня есть чем встретить.
30.03.2026 23:24 Ответить
Чуєш як болгарка спилює твої двері з петель? Вжжжжжжж
А далі я в масці з димовими гранатами закидую твою хату, ти в паніці або стрибаєш з вікна або вибігаєш де я тебе ловлю і отримую премію 😁
30.03.2026 23:37 Ответить
Проснись, ты уже обосрался посреди улицы.
31.03.2026 00:05 Ответить
Раніше москвороті казали що в них інша щелепа
Тепер кажуть що череп теж відрізняється.
Чуєш, а ви точно з нами одного виду homo sapiens? Може правда пітекантропи чи еректуси якісь
30.03.2026 23:17 Ответить
С Вами точно не одного вида. Назвать вас "человеком разумным" - это перебор.
30.03.2026 23:23 Ответить
Я вже здогадався що вид інакший.
Дітки з синдромом Дауна вчать мову в школі за 10 років. Горила Коко вивчила не рідну для неї мову жестів за декілька років.
А ти українську за 30 років не подужав.
Твої родичі мабуть і серед приматів не найрозумніші.
30.03.2026 23:29 Ответить
Может быть. Я лучше с приматами буду общаться, чем с такими как вы.
30.03.2026 23:36 Ответить
Голвне пообіцяти )
30.03.2026 22:53 Ответить
А воздух етот ведь портіш, хе-хе... Хто ж тебе бзділого зобов'язаний захищати?!
30.03.2026 23:02 Ответить
Никто.
30.03.2026 23:07 Ответить
Дякую що вказали на недоліки з наявністью повітря, негайно виправимо.
30.03.2026 23:05 Ответить
Осторожно с воздухом, а то платёжка придет!
Сарказм конечно же.
30.03.2026 23:20 Ответить
вчиться та лікується, за його рахунок ото ти гуморист.
30.03.2026 22:50 Ответить
Громадянство від якого неможливо відмовитися -це рабство. Тож ніхто нікому не должен .
30.03.2026 22:52 Ответить
Відслужи а потім відмовляйся, хитровраскузроблений.
30.03.2026 23:18 Ответить
а ти де відслужив
30.03.2026 23:22 Ответить
А я досі відслужую в ЗСУ 5-й рік уже
30.03.2026 23:26 Ответить
Ось де він служить.

30.03.2026 23:31 Ответить
та зрозуміло , 5 років, бідолга
30.03.2026 23:57 Ответить
то що захистила Держава Чернігів ? може держава провела мобілізацію при загрозі війни ? держава сказала готуватись до шашликів ! я не знаю як у вас , у нас на Сумщині перші окопи з'явились в травні 2022 .
30.03.2026 22:53 Ответить
Вибач - а до чого твій "потік свідомості? На Чернігівщині перші окопи з'явилися ще в лютому... І танки російські, горіли ще тоді... Кацапів, по Конотопській трасі, почали гнать ще в кінці березня. Кацапи вивели свої війська, в середині квітня 2022-го року... Тоді, для чого тоді брехня про "перші окопи в травні"?
30.03.2026 23:03 Ответить
я теж не зрозумів для чого твоя радянська пропаганда про захист , безкоштовну медицину та навчання ? ось коли кацапи втекли і почали копати перші окопи на Півночі Сумщини . до речі державні захисники прикордонники , поліцаї , прокурори всі побігли захищати місто Чоп .
30.03.2026 23:20 Ответить
Що? За чий разхунок?В держави немає власних грошей.
30.03.2026 23:02 Ответить
Це ти про що?
30.03.2026 23:12 Ответить
За чий рахунок вчиться і лікується громадянин?Якщо громадянин народився,то він особисто не приймає громадянство.
30.03.2026 23:23 Ответить
Кожне моє звернення до держави закінчувалось ПНХ. Крім налогів які я регулярно платив. Захимт - 0, навчання , то ще до 91 року було , лікування тільки за гроші. Ні одного лікарняного або відпускних , все за власний рахунок.
30.03.2026 23:03 Ответить
Ти до суду звертався? Оскаржував дані рішення?Якою була відповідь? Надай реквізити цих документів - я перевірю...
30.03.2026 23:07 Ответить
Не смішіть...☹️
Навіщо цей популізм?..
Ви ж не в дитячому садочку лекцію читаєте...
30.03.2026 23:26 Ответить
Не надумуйте ! Це впав вагітний фейкоші!
30.03.2026 22:46 Ответить
Подивився відео. Ось виявляються які вони ті заходи оповіщення.
30.03.2026 22:46 Ответить
Чого вона хотіла таким вчинком досягти? Створити контент, ризикуючи ще не народженою власною дитиною?
30.03.2026 22:47 Ответить
Перепрошую , що ви мелете ?
30.03.2026 22:57 Ответить
Ага, вона саме про контент думала в той момент, звичайно, як же по іншому.

А ти схоже не думав зовсім, коли писав коментар.
30.03.2026 22:59 Ответить
Думати - то не про неї. Тут я згоден. А по факту є що заперечити?
30.03.2026 23:06 Ответить
Так. Жінка думала про своє потомство і чоловіка, який єдиний, поки вона вагітна, народжуватиме, доглядатиме - буде заробляти і захищати її і іі дитину. І я шось думаю, оскільки тобі так насрати на неї та іі дитину, шо і ій так само срати на тебе, твою думку і твоїх дітей також ніхто захищати не збирається
30.03.2026 23:15 Ответить
Звідки така впевненість, що мені її не шкода?
30.03.2026 23:19 Ответить
За її словами, чоловік, який перебував у групі оповіщення разом із військовослужбовцями ТЦК та СП і поліцейськими, намагався втекти. Джерело: https://censor.net/ua/n3607996
Якби прочитали уважно, зрозуміли, що то був не її чоловік.
Мені її справді шкода. А ще біліше хвилююсь за дитину.
Тільки давайте мислить тверезо без зайвих емоцій, бо саме на них більшість цього контенту і розраховано.
30.03.2026 23:35 Ответить
Ти мені скажи, ти школоло з днем народження на 20хх, чи старпьор, який навіть внуків не має? Як по твоєму, про шо думає вагітна жінка?
30.03.2026 23:12 Ответить
Нормальна - про дитину.
Якщо її вєліковозрастний чоловік і сам недорозвинений - то можливо за нього більше переживала.
Але тоді не варто народжувати дітей від дітей, це не тільки педофілія, це ще й абсолютно довбойобська стратегія з точки зору еволюції.
30.03.2026 23:21 Ответить
А де на відео представники поліції?
Там на фото два бугаї в зеленій формі, які судячи зі швидкості бігу жодного разу не були поранені, а скоріш за все взагалі ніколи не були на фронті, а також невідома особа у цивільному. Дуже схожі на бандформування.
30.03.2026 22:51 Ответить
Вони вирішили шо проти жінок воювати безпечніше
30.03.2026 22:55 Ответить
А, якщо вони втратять дитину, от яке ставлення у нього буде до ТЦкшників.
30.03.2026 22:53 Ответить
А до самого себе, дрістуна обісцяного, яке в нього ставлення має бути, га, ухилєс?
Знав як дитину забабахати та не знав як дані оновити чи як заспокоїти дружину на випадок якщо доведеться служити?
30.03.2026 23:23 Ответить
А де всі цензорні воїни-коментатори? Вже сплять?
30.03.2026 23:00 Ответить
Одні дрістуни ухилєси в коментах одне одного лайкають. Потужна перемога ухилістів, ух, показали цим тцкунам.
30.03.2026 23:25 Ответить
Ти що пробігся по всіх коментах і перевірив хто поставив лайк??? Оце тобі немає чим зайнятися.
30.03.2026 23:31 Ответить
Не бачу нічого незаконно зі сторони ТЦК
30.03.2026 23:00 Ответить
Навіть викрадення людини групою осіб не бачиш?
30.03.2026 23:07 Ответить
Раскулачивали тоже законно. И за колоски расстреливали тоже законно. И Украину распродают тоже законно. Отсутствие совести хорошо прикрывать законом.
30.03.2026 23:09 Ответить
Якшо мити очі зеленими сцяками, то можна взагалі осліпнути
30.03.2026 23:10 Ответить
Він не очі миє, а дещо інше з ними робить...
30.03.2026 23:15 Ответить
кремлеботы изображают "заподенцев"
30.03.2026 23:06 Ответить
7/10, нагадаю
30.03.2026 23:09 Ответить
тцк-уни, це сьогоднішні беркутівці часів янука. це ті, для яких, тільки зникне зелене кришування і виникне найменшіа загроза з боку народу, їм та ними намародереному, вони першими перейдуть на службу до *****, або новозеленого ***** і будуть знищувати людей ще жорстокіше та масовіше, чим тепер. мєнти яника теж відпочивають, в порівнянні з поліцаями, які сьогодні стоять на їх охороні.
30.03.2026 23:23 Ответить
Беркут, по сравнению с ТЦК, просто ангелы.
30.03.2026 23:28 Ответить
Мало вас хахлів беркута *******.
Ну нічого, якщо заїбуться служити всі хто з 22 а то й раніше лямку тягнуть за вас дрістунів - ще нюхнете беркутівського дубіналу, вони там на рашці ще збереглися в оригіналі.
30.03.2026 23:33 Ответить
Так пан кацап? В Украине, кацапское быдло, живут украинцы, а не хохлы.
30.03.2026 23:41 Ответить
Уляна Кравчук якби не була тупенька то зрозуміла що сама зізнається в злочині !Притому кримінальному.Тупенькій особі нагадаю ТЦК СП не мають право затримувати і доставляти громадян.
31.03.2026 00:00 Ответить
Кому як, а мені просто соромно за термін "група оповіщення". Жодним чином не виправдовую ухилянтів, але нащо така крива назва? Розумію, що це результат роботи юристів - щоб не причепились. Але ж має бути здоровий глузд, ну хоч трошки.
31.03.2026 00:00 Ответить
 
 