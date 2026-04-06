Мають бути інші підходи до мобілізації, але напади на військових - неприпустимі, - начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ Подік

У Сухопутних військах очікують пропозицій щодо змін у процес мобілізації.

Про це Цензор.НЕТ заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Як держава, так і все суспільство мають думати в першу чергу про захист від ворога. Має існувати розуміння, що та мобілізація, яку ми здійснюємо, набагато коректніша та менш інтенсивна за примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

Натомість ми маємо напади на військовослужбовців, це лише погіршує ситуацію. Люди беруть в руки холодну зброю, був випадок, коли намагалися підірвати військових, що служать в ТЦК та СП, завтра буде ще щось. За таких обставин військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК. Саме тому нам потрібно повернутися до реалій, згадати, в яких обставинах ми опинилися, і що відбувається.

Якщо ти хочеш жити в незалежній Україні, а не в "малоросії", треба йти та захищати свою країну, треба долучатися до Збройних Сил України. Або ти громадянин, що хоче тут жити, бачить свою країну незалежною та вільною, або ти ховаєшся, уникаєш, тікаєш, і маєш відповідні наслідки", - зазначив він.

Також читайте: Якщо люди не йдуть воювати – їх доводиться мобілізувати. "Дива" від змін у роботі ТЦК не буде, - Буданов

За словами Подіка, конфліктні ситуації під час проведення мобілізаційних заходів не завжди є наслідком неправильних дій військовослужбовців.

"Все частіше виникає толерантність до тих, хто не хоче служити та захищати свою країну в Збройних Силах України. При цьому ми забуваємо про необхідність укомплектовувати наші бригади та полки для захисту держави. Наслідки цього ми вже бачимо: люди думають, що мають право наносити тілесні ушкодження та навіть вбивати військовослужбовців для того, щоб уникнути служби в Збройних Силах України.

Нам потрібен діалог у правовому полі, що приноситиме позитив обом сторонам. Для цього є адвокати, юристи, інші складові й державні структури, які повинні захищати права громадянина. Якщо людина не хоче служити — не треба скоювати протиправні дії. Є інші методи розв'язання питань.

Звичайно, немає такої "пігулки", яку всі б зараз раз прийняли, і все змінилося. Не станеться, як казав керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, якогось "дива". Воно було у 2022 році, коли чоловіки в переважній більшості стояли в чергах до ТЦК та СП. Це, на жаль, не повториться. Зараз повинні бути інші підходи до мобілізації", - наголосив начальник управління комунікацій КСВ ЗСУ.

Він зауважив, що зараз Сухопутні війська очікують пропозицій щодо змін у процесі мобілізації.

Також читайте: Мобілізація потребує змін, їх впровадять найближчим часом, - Міноборони після вбивства військового ТЦК у Львові

"Це має бути зафіксовано на законодавчому рівні. При цьому абсолютно некоректними є заклики до спротиву "тцкашникам" з боку окремих політичних діячів. Неприпустимо, коли поважна на рівні держави людина дозволяє собі так називати військовослужбовців ТЦК та СП. Це напряму шкодить їхній репутації та підриває мобілізаційні процеси в державі", - пояснив Подік і додав: "Загалом ситуація дуже комплексна та дискусійна.

Сьогодні ми вже не можемо сказати: "Давайте просто дотримуватися закону", це не спрацює. Закон знають усі. При цьому всі говорять про свої права, але часто забувають про обов’язки. Однак треба залишатися людяними. Якщо ти навіть на 100 відсотків переконаний, що не можеш взяти зброю до рук — допомагай державі економічно, обери посаду, що передбачає бронювання. Але й не вбивай іншого громадянина своєї держави, тим більше військовослужбовця. Є інші варіанти та можливості.

Не може бути так, що величезна кількість чоловіків встали на захист своєї країни, а решта, і це також величезна кількість, живуть цивільним життям, у відносно мирній Україні, не розуміючи, хто тримає оборону, і завдяки кому наша країна залишається незалежною. Всі повинні усвідомити: рано чи пізно кожен чоловік має або стати до лав Збройних Сил України та захищати державу, або ж зміцнювати обороноздатність і стійкість нашої країни в тилу – працювати на оборонних підприємствах, забезпечувати функціонування енергосистеми тощо. Ворог хоче не закінчення війни, а знищення України. Про це треба пам’ятати завжди".

Читайте: Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Вінниці, - облвійськкомат

Убивство військового ТЦК у Львові

Раніше у Нацполіції заявили, що чоловіка, який смертельно поранив військового ТЦК розшукують.

Згодом там повідомили про затримання нападника, заявивши, що він - інспектор Львівської митниці.

3 квітня затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіка відправили під варту на два місяці без права на заставу. Під час свого виступу в залі суд сам обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід.

Читайте: Порушення в Ужгородському ТЦК: ініційовано роботу спеціальної комісії, - ОК "Захід"