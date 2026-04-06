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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік ударив ножем у живіт військового ТЦК в Харкові: нападника розшукують

Чоловік атакував ножем військового ТЦК у Харкові

У Харкові цивільний скоїв напад на військовослужбовця ТЦК та СП із ножем.

Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"6 квітня, у місті Харків, під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадяни вчинив напад на військовослужбовців. У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Після нападу чоловік втік та перебуває у розшуку.

Раніше повідомлялось про напад на військових ТЦК у Вінниці.

Читайте: Якщо напади на військових ТЦК триватимуть, вони можуть просто відмовитися від служби, - речник Сухопутних військ Подік

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Читайте: Військові ТЦК працюють із величезним навантаженням, багато з них просять про переведення у бойові підрозділи, - Решетилова

Автор: 

напад (1253) Харків (6207) ТЦК та СП (1279) Харківська область (2977) Харківський район (1007)
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Топ коментарі
+36
Шо там, рапорти на відмову від служби в тцк вже пишуться, як обіцяв речник Сухопутних сил?
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06.04.2026 15:54 Відповісти
+21
Хтось дійсно вірить, що є такі сміливі одинаки, що нападають на групу оповіщення в 10 чоловік?
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06.04.2026 16:00 Відповісти
+18
Добре бути героєм ховаючись за видуманим ніком
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06.04.2026 15:54 Відповісти

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