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Чоловік ударив ножем у живіт військового ТЦК в Харкові: нападника розшукують
У Харкові цивільний скоїв напад на військовослужбовця ТЦК та СП із ножем.
Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"6 квітня, у місті Харків, під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадяни вчинив напад на військовослужбовців. У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Після нападу чоловік втік та перебуває у розшуку.
Раніше повідомлялось про напад на військових ТЦК у Вінниці.
Убивство військового ТЦК у Львові
- Раніше у Нацполіції заявили, що чоловіка, який смертельно поранив військового ТЦК розшукують.
- Згодом там повідомили про затримання нападника, заявивши, що він - інспектор Львівської митниці.
- 3 квітня затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).
- Чоловіка відправили під варту на два місяці без права на заставу. Під час свого виступу в залі суд сам обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід.
Топ коментарі
+36 Gary Grant
показати весь коментар06.04.2026 15:54 Відповісти Посилання
+21 Підлога Маккартні
показати весь коментар06.04.2026 16:00 Відповісти Посилання
+18 антон старобуб
показати весь коментар06.04.2026 15:54 Відповісти Посилання
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