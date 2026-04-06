Чоловік ударив ножем у живіт військового ТЦК в Харкові: нападника розшукують

У Харкові цивільний скоїв напад на військовослужбовця ТЦК та СП із ножем.

Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"6 квітня, у місті Харків, під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадяни вчинив напад на військовослужбовців. У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Після нападу чоловік втік та перебуває у розшуку.

Раніше повідомлялось про напад на військових ТЦК у Вінниці.

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Убивство військового ТЦК у Львові

Раніше у Нацполіції заявили, що чоловіка, який смертельно поранив військового ТЦК розшукують.

Згодом там повідомили про затримання нападника, заявивши, що він - інспектор Львівської митниці.

3 квітня затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіка відправили під варту на два місяці без права на заставу. Під час свого виступу в залі суд сам обвинувачений заявив, що нібито сам здався правоохоронцям, тож просив призначити йому м’якший запобіжний захід.

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