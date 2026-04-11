Підлітки напали на військових ТЦК у Луцьку, щоб "захистити" військовозобов’язаного: поводилися агресивно і завдавали ударів, - Волинський ТЦК
У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили про поширення в мережі відеоматеріалів щодо інциденту в м.Луцьку та надали роз’яснення.
Про це йдеться в заяві на фейсбук-сторінці обласного територіальногоцентру комплектування, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"11 квітня близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП, під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовцями ТЦК та СП було виявлено двох громадян призовного віку. Один із них надав документи, що підтверджують право на відстрочку від призову. Інший на законну вимогу пред’явити військово-облікові документи не відреагував, намагався уникнути спілкування та намагався втекти", - йдеться в повідомленні.
Напад на військових ТЦК
Зазначається, що під час цих подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно – вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів.
"У зв’язку з цим військовослужбовці, реагуючи на протиправні дії та перешкоджання виконанню службових обов’язків, були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку", - розповіли в ТЦК.
Військовозобов’язаного доставлено до ТЦК
Повідомляється, що громадянин, якого намагалися "захистити" малолітні особи, є жителем м. Вінниця, придатний до військової служби та підлягає призову під час мобілізації. Його доставили до ТЦК та СП для актуалізації військово-облікових даних та проходження ВЛК.
Нападників розшукують
Також зазначається, що нападників на групу оповіщення розшукують правоохоронні органи, які безпосередньо нададуть правову оцінку їхнім діям.
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