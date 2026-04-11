Подростки напали на военных ТЦК в Луцке, чтобы "защитить" военнообязанного: вели себя агрессивно и наносили удары, — Волынский ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП сообщили о распространении в сети видеоматериалов об инциденте в г. Луцке и дали разъяснения.

Об этом говорится в заявлении на странице областного территориального центра комплектования в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"11 апреля около 15:10 за зданием ЦНАП, во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, военнослужащими ТЦК и СП были обнаружены два гражданина призывного возраста. Один из них предоставил документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва. Другой на законное требование предъявить военно-учетные документы не отреагировал, пытался избежать общения и пытался сбежать", — говорится в сообщении.

Нападение на военных ТЦК

Отмечается, что во время этих событий группа несовершеннолетних подбежала к военнослужащим ТЦК и СП и вела себя агрессивно – они пытались помешать исполнению служебных обязанностей, а также прибегали к физическому воздействию, нанося удары.

"В связи с этим военнослужащие, реагируя на противоправные действия и препятствование выполнению служебных обязанностей, были вынуждены отреагировать и пресечь агрессивное поведение", — рассказали в ТЦК.

Военнообязанного доставили в ТЦК

Сообщается, что гражданин, которого пытались "защитить" несовершеннолетние, является жителем г. Винница, годен к военной службе и подлежит призыву во время мобилизации. Его доставили в ТЦК и СП для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВЛК.

Нападающих разыскивают

Также отмечается, что нападавших на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы, которые непосредственно дадут правовую оценку их действиям.

