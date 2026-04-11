Подростки напали на военных ТЦК в Луцке, чтобы "защитить" военнообязанного: вели себя агрессивно и наносили удары, — Волынский ТЦК
В Волынском областном ТЦК и СП сообщили о распространении в сети видеоматериалов об инциденте в г. Луцке и дали разъяснения.
Об этом говорится в заявлении на странице областного территориального центра комплектования в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"11 апреля около 15:10 за зданием ЦНАП, во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, военнослужащими ТЦК и СП были обнаружены два гражданина призывного возраста. Один из них предоставил документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва. Другой на законное требование предъявить военно-учетные документы не отреагировал, пытался избежать общения и пытался сбежать", — говорится в сообщении.
Нападение на военных ТЦК
Отмечается, что во время этих событий группа несовершеннолетних подбежала к военнослужащим ТЦК и СП и вела себя агрессивно – они пытались помешать исполнению служебных обязанностей, а также прибегали к физическому воздействию, нанося удары.
"В связи с этим военнослужащие, реагируя на противоправные действия и препятствование выполнению служебных обязанностей, были вынуждены отреагировать и пресечь агрессивное поведение", — рассказали в ТЦК.
Военнообязанного доставили в ТЦК
Сообщается, что гражданин, которого пытались "защитить" несовершеннолетние, является жителем г. Винница, годен к военной службе и подлежит призыву во время мобилизации. Его доставили в ТЦК и СП для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВЛК.
Нападающих разыскивают
Также отмечается, что нападавших на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы, которые непосредственно дадут правовую оценку их действиям.
Для дітей тих хто служив чи служить зло давно визначене - і це не українці і не військовослужбовці.