Мужчина подрезал дорогу ТЦК, чтобы "освободить" военнообязанного в Кировоградской области: ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Кировоградской области водитель Mercedes-Benz подрезал автомобиль военных ТЦК, чтобы "освободить" военнообязанного.

Об этом пишет местное издание "Формат", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Инцидент произошел в Александровской громаде области.

На блокпосту сотрудники ТЦК и СП обнаружили мужчину, нарушившего правила воинского учета. По дороге к ТЦК возле села Подлесное автомобиль военных догнал Mercedes-Benz и подрезал их.

Из машины вышел мужчина и достал из багажника канистру с бензином. Он требовал отпустить призывника, угрожая поджечь служебный автомобиль ТЦК. Военнообязанный сел в Mercedes-Benz, однако уже через 10 минут их остановила полиция.

Читайте также: Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на сотрудника ТЦК в Харькове

Подозрение

Водителю Mercedes-Benz сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Следователь обратился в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу, но Знаменский суд определил другую меру пресечения — круглосуточный домашний арест до 3 июня.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте: Федоров о розыске женщин за уклонение от мобилизации: Это была техническая проблема, все ограничения сняты

Якщо людина порушила облік чи там ще щось то їй мають виставити штраф, а не викрадати та вести у невідомому напрямку, тому це не був злочин зі сторони водія Мерседеса, а лише визволення побратима у бандитів в масках!
10.04.2026 13:34 Ответить
Де відео з боді камер? Людина туди сіла добровільно? Якщо ні, то це викрадення людини. Чому злочини ТЦК розслідує ТЦК, а не поліція? Коли будуть покарані злочинці з ТЦК?
10.04.2026 13:34 Ответить
А в чому полягає законність силового доставлення в бусі на підвал тецека? Яким саме законом це передбачено?
10.04.2026 13:35 Ответить
Якщо людина порушила облік чи там ще щось то їй мають виставити штраф, а не викрадати та вести у невідомому напрямку, тому це не був злочин зі сторони водія Мерседеса, а лише визволення побратима у бандитів в масках!
10.04.2026 13:34 Ответить
А що, у вас на костромщині саме так і роблять?
показать весь комментарий
10.04.2026 13:47 Ответить
А чому ти вирішив туди переїхати?
показать весь комментарий
10.04.2026 13:51 Ответить
Не сци Дімон.Працюй на трускавках. Ухилянт поїде в навчальний центр,водій мерса в тюрму на 5 років.
10.04.2026 13:51 Ответить
навіщо ви про це у публічному просторі???
10.04.2026 13:39 Ответить
Та давно є всі " відєо з боді камер"
Зайди до сусіднього кабінету із запискою від ведмедчука, тобі скікі тих "відєо" покажуть...
10.04.2026 13:49 Ответить
Так само незрозуміло, яким законом передбачено право якихось "рибалок" з замотаними ганчірками обличчями зупиняти автомобілі?
Можливо, це повинна робити поліція?
10.04.2026 13:45 Ответить
Шо ти розкавкався? Тобі яке діло до України?Іди погавкай скільки американців застрелили https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%A1%D0%A8%D0%90+%28ICE+-+U.S.+Immigration+and+Customs+Enforcement%29&oq=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96+%D0%B7+%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJMjQ4NzVqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfABLLsi0e04k3QyPf5fzQtTElL8VpoXqWAEFsJu4vSthAn_LN5T2kSBvib9eQrqDouo0XqPhL6QBgnsOpQdprMw2YizzrO49cWQlRTx_zQpNrOYFVHNtv6seag-vbz28BAAC_-buyJDGhCXUL3GNqWRodgc__uO09PGtvSUHBwPUk0&csui=3&ved=2ahUKEwiA2YuDj-OTAxUPExAIHYRQFWgQgK4QegQIARAB Міграційна та митна поліція США (ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement). ТЦК треба діять як в США.
10.04.2026 13:56 Ответить
оно, мер києва сан санич вбив двох людей.
жодної секунди не сидів. навіть у суді не розглядали.
це, те що перше в голову прийшло.
а, скільки всякого примажореного бидла вбило пересічних, і жодного покарання.

зате: ой, мля, бусіка з биками в балаклавах підрізали....
тож: народна любов знайде кожного! вдячність від демобілізованих ветеранів не забариться!
на наступний день, після відміни військового стану.

кто нє спрятался, я нє віноват!
10.04.2026 13:37 Ответить
Підрізав вийшов дістав каністру з багажника а ТЦК шо були під гіпнозом - здав назад тай поїхав - він шо там всіх збирався палити?
10.04.2026 13:38 Ответить
Наче діти ***** малі.Загроза житю,треба було відїхать і стрілять у каністру разом з дебілом.
10.04.2026 13:58 Ответить
"...перешкоджання законній (?!) діяльності ЗСУ(?!?!?!?!)"
10.04.2026 13:42 Ответить
Корумпований суд відмазує "блатних"!

Його ж можна для розбирань затримати на 3 дні!

Це ж тероризм чистої води!

І, обшук зробити ретельний!
10.04.2026 13:43 Ответить
Машина тцк була офіційно зареєстрована за відділом тцк чи то особиста машина невідомо кого десятком різних номерів в багажнику
Якщо друге - то це викрадення людини , а водій Мерседеса вчинив меньший злочин щоб запобігти більшому злочину і він не може бути притягнутий до відповідальності
10.04.2026 13:43 Ответить
Ок. Маю натхнення помучати клаву.
Уявив ситуацію.
Примусово бусифіукцють твого сина.
Рвануло дах - виходиш на "тропу війни".
Але чому ж ти, довпойоп, не проконтролював, щоб у сина була нормальна відстрочка чи бронювання?
Ок, не положена відстрочка. В розшуку.
Ти ж не перший день живеш. Стопудово маєш знайомих, хто на відміну від тебе давно в ЗСУ, давно на фронті.
Що, не підуть назустріч?
Підуть, тому що нам завжди потрібні толкові люди. І людина, що приходить по рекомендації завжди буде на своєму місці. Їй завжди знайдеться справа, якщо тільки не зовсім олігофрен чи наркоман.
*****************************
До чого пишу. Нещодавно дізнався, що загинув колишній компаньйон по бізнесу.
Примусово бусифікували, а відразу після БЗВП на нуль, там тіло і залишилося як без вісти.
З двома вищими освітами, з здоровенним професійним бекграундом, а така смерть.
Відчуваю провину - треба було частіше спілкуватися.
Затягнув би до нас, його б штабні забрали до себе.
Був би і живий, і приносив користь.
Дуже шкода.
10.04.2026 13:44 Ответить
 
 