Мужчина подрезал дорогу ТЦК, чтобы "освободить" военнообязанного в Кировоградской области: ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Кировоградской области водитель Mercedes-Benz подрезал автомобиль военных ТЦК, чтобы "освободить" военнообязанного.

Об этом пишет местное издание "Формат", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Инцидент произошел в Александровской громаде области.

На блокпосту сотрудники ТЦК и СП обнаружили мужчину, нарушившего правила воинского учета. По дороге к ТЦК возле села Подлесное автомобиль военных догнал Mercedes-Benz и подрезал их.

Из машины вышел мужчина и достал из багажника канистру с бензином. Он требовал отпустить призывника, угрожая поджечь служебный автомобиль ТЦК. Военнообязанный сел в Mercedes-Benz, однако уже через 10 минут их остановила полиция.

Подозрение

Водителю Mercedes-Benz сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Следователь обратился в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу, но Знаменский суд определил другую меру пресечения — круглосуточный домашний арест до 3 июня.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

