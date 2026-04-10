Мужчина подрезал дорогу ТЦК, чтобы "освободить" военнообязанного в Кировоградской области: ему грозит до 8 лет тюрьмы
В Кировоградской области водитель Mercedes-Benz подрезал автомобиль военных ТЦК, чтобы "освободить" военнообязанного.
Об этом пишет местное издание "Формат", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Инцидент произошел в Александровской громаде области.
На блокпосту сотрудники ТЦК и СП обнаружили мужчину, нарушившего правила воинского учета. По дороге к ТЦК возле села Подлесное автомобиль военных догнал Mercedes-Benz и подрезал их.
Из машины вышел мужчина и достал из багажника канистру с бензином. Он требовал отпустить призывника, угрожая поджечь служебный автомобиль ТЦК. Военнообязанный сел в Mercedes-Benz, однако уже через 10 минут их остановила полиция.
Подозрение
Водителю Mercedes-Benz сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ.
Следователь обратился в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу, но Знаменский суд определил другую меру пресечения — круглосуточный домашний арест до 3 июня.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Зайди до сусіднього кабінету із запискою від ведмедчука, тобі скікі тих "відєо" покажуть...
Можливо, це повинна робити поліція?
жодної секунди не сидів. навіть у суді не розглядали.
це, те що перше в голову прийшло.
а, скільки всякого примажореного бидла вбило пересічних, і жодного покарання.
зате: ой, мля, бусіка з биками в балаклавах підрізали....
тож: народна любов знайде кожного! вдячність від демобілізованих ветеранів не забариться!
на наступний день, після відміни військового стану.
кто нє спрятался, я нє віноват!
Його ж можна для розбирань затримати на 3 дні!
Це ж тероризм чистої води!
І, обшук зробити ретельний!
Якщо друге - то це викрадення людини , а водій Мерседеса вчинив меньший злочин щоб запобігти більшому злочину і він не може бути притягнутий до відповідальності
Уявив ситуацію.
Примусово бусифіукцють твого сина.
Рвануло дах - виходиш на "тропу війни".
Але чому ж ти, довпойоп, не проконтролював, щоб у сина була нормальна відстрочка чи бронювання?
Ок, не положена відстрочка. В розшуку.
Ти ж не перший день живеш. Стопудово маєш знайомих, хто на відміну від тебе давно в ЗСУ, давно на фронті.
Що, не підуть назустріч?
Підуть, тому що нам завжди потрібні толкові люди. І людина, що приходить по рекомендації завжди буде на своєму місці. Їй завжди знайдеться справа, якщо тільки не зовсім олігофрен чи наркоман.
*****************************
До чого пишу. Нещодавно дізнався, що загинув колишній компаньйон по бізнесу.
Примусово бусифікували, а відразу після БЗВП на нуль, там тіло і залишилося як без вісти.
З двома вищими освітами, з здоровенним професійним бекграундом, а така смерть.
Відчуваю провину - треба було частіше спілкуватися.
Затягнув би до нас, його б штабні забрали до себе.
Був би і живий, і приносив користь.
Дуже шкода.