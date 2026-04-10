Чоловік підрізав авто ТЦК, щоб "визволити" військовозобов’язаного на Кіровоградщині: йому загрожує до 8 років тюрми

На Кіровоградщині водій Mercedes-Benz підрізав автомобіль військових ТЦК, щоб "визволити" військовозобов'язаного.

Про це пише місцеве видання "Формат", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подія трапилася в Олександрівській громаді області.

На блокпосту співробітники ТЦК та СП виявили чоловіка, який порушив правила військового обліку. Дорогою до ТЦК біля села Підлісне автомобіль військових наздогнав Mercedes-Benz та підрізав їх.

З автівки вийшов чоловік та дістав з багажника каністру з бензином. Він вимагав відпустити призовника, погрожуючи підпалом службової автівки ТЦК. Військовозобов’язаний сів до Mercedes-Benz, проте вже за 10 хвилин їх зупинила поліція.

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Підозра

Водію Mercedes-Benz повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням взяти під варту підозрюваного, але Знам’янський суд визначив інший запоібжий захід - цілодобовий домашній арешт до 3 червня.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

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