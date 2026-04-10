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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік підрізав авто ТЦК, щоб "визволити" військовозобов’язаного на Кіровоградщині: йому загрожує до 8 років тюрми

Чоловік підрізав бус ТЦК на Кіровогращині: що відомо?

На Кіровоградщині водій Mercedes-Benz підрізав автомобіль військових ТЦК, щоб "визволити" військовозобов'язаного.

Про це пише місцеве видання "Формат", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подія трапилася в Олександрівській громаді області.

На блокпосту співробітники ТЦК та СП виявили чоловіка, який порушив правила військового обліку. Дорогою до ТЦК біля села Підлісне автомобіль військових наздогнав Mercedes-Benz та підрізав їх.

З автівки вийшов чоловік та дістав з багажника каністру з бензином. Він вимагав відпустити призовника, погрожуючи підпалом службової автівки ТЦК. Військовозобов’язаний сів до Mercedes-Benz, проте вже за 10 хвилин їх зупинила поліція.

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Підозра

Водію Mercedes-Benz повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням взяти під варту підозрюваного, але Знам’янський суд визначив інший запоібжий захід - цілодобовий домашній арешт до 3 червня.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

Читайте: Федоров про розшук жінок за ухилення від мобілізації: Це була технічна проблема, всі обмеження знято

Автор: 

ДТП (4567) напад (1256) ТЦК та СП (1286)
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Топ коментарі
+15
Так само незрозуміло, яким законом передбачено право якихось "рибалок" з замотаними ганчірками обличчями зупиняти автомобілі?
Можливо, це повинна робити поліція?
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10.04.2026 13:45 Відповісти
+12
оно, мер києва сан санич вбив двох людей.
жодної секунди не сидів. навіть у суді не розглядали.
це, те що перше в голову прийшло.
а, скільки всякого примажореного бидла вбило пересічних, і жодного покарання.

зате: ой, мля, бусіка з биками в балаклавах підрізали....
тож: народна любов знайде кожного! вдячність від демобілізованих ветеранів не забариться!
на наступний день, після відміни військового стану.

кто нє спрятался, я нє віноват!
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10.04.2026 13:37 Відповісти
+7
А що, у вас на костромщині саме так і роблять?
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10.04.2026 13:47 Відповісти

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