Чоловік підрізав авто ТЦК, щоб "визволити" військовозобов’язаного на Кіровоградщині: йому загрожує до 8 років тюрми
На Кіровоградщині водій Mercedes-Benz підрізав автомобіль військових ТЦК, щоб "визволити" військовозобов'язаного.
Про це пише місцеве видання "Формат", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Подія трапилася в Олександрівській громаді області.
На блокпосту співробітники ТЦК та СП виявили чоловіка, який порушив правила військового обліку. Дорогою до ТЦК біля села Підлісне автомобіль військових наздогнав Mercedes-Benz та підрізав їх.
З автівки вийшов чоловік та дістав з багажника каністру з бензином. Він вимагав відпустити призовника, погрожуючи підпалом службової автівки ТЦК. Військовозобов’язаний сів до Mercedes-Benz, проте вже за 10 хвилин їх зупинила поліція.
Підозра
Водію Mercedes-Benz повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням взяти під варту підозрюваного, але Знам’янський суд визначив інший запоібжий захід - цілодобовий домашній арешт до 3 червня.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.
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Можливо, це повинна робити поліція?
жодної секунди не сидів. навіть у суді не розглядали.
це, те що перше в голову прийшло.
а, скільки всякого примажореного бидла вбило пересічних, і жодного покарання.
зате: ой, мля, бусіка з биками в балаклавах підрізали....
тож: народна любов знайде кожного! вдячність від демобілізованих ветеранів не забариться!
на наступний день, після відміни військового стану.
кто нє спрятался, я нє віноват!