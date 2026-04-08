Суд відправив під домашній арешт підозрюваного у нападі на працівника ТЦК у Харкові

Суд у Харкові обрав запобіжний захід Руслану Галімзанову, підозрюваному в нападі з ножем на співробітника ТЦК. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

У Слобідському районному суді Харкова 8 квітня обрали запобіжний захід Руслану Галімзанову, підозрюваному в нападі з ножем на співробітника ТЦК.

Чоловік має цілодобово перебувати під домашнім арештом за місцем реєстрації протягом 60 діб і виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки - з'являтися за викликом в органи досудового слідства.

Читайте: Мають бути інші підходи до мобілізації, але напади на військових - неприпустимі, - начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ Подік

ОНОВЛЕННЯ

Захисник Дмитро Ципліцький просив більш м'яку міру, не пов'язану із триманням під вартою, зокрема визначити заставу, яку готові сплатити близькі та друзі його клієнта. Суддя Ірина Чайка відразу ж запитала адвоката, чи передбачає інкримінована стаття (ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України - погроза або заподіяння тілесного ушкодження службовій особі) визначення альтернативи у вигляді застави. Адвокат підтвердив: "Ні".

Зрештою під час дебатів Ципліцький і його клієнт просили про цілодобовий домашній арешт.

"Мені треба перебувати поруч із мамою, мені треба її підтримувати і піклуватися про неї. На жаль, наша родина складається лише з двох людей: я та мама, більше в нас нікого немає, про неї ніхто більше не може потурбуватися. Я не збираюся нікуди тікати, я буду виконувати всі вимоги суду. Я не можу покинути маму", - сказав підозрюваний.

Також він запевняв, що бажає потерпілому скорішого одужання.

Адвокат наголосив, що вони не погоджуються з формулюваннями у підозрі, адже під час інциденту потерпілий не зупиняв його клієнта та не перевіряв документів, і йдеться про порушення процедури, згідно з якою мають діяти групи ТЦК.

Представник обвинувачення у коментарі ЗМІ сказав, що військовослужбовці ТЦК були в формі з розпізнавальними знаками, і підозрюваний розумів, хто до нього наближається.

"Мотив (дій затриманого - ред.) - саме ухилення від мобілізаційних заходів. Як пізніше було встановлено, він не мав при собі військово-облікових документів. Було переслідування", - сказав Арсеній Єрьомін.

За його даними, потерпілий перебуває у тяжкому стані.

Затриманий, як стало відомо на засіданні, громадянин України, татарин за національністю, уродженець Харкова, має середню освіту, безробітній протягом двох останніх років, неодружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Що передувало

6 квітня у Харкові цивільний скоїв напад на військовослужбовця ТЦК та СП із ножем.

Особу підозрюваного встановили упродовж трьох годин. Ним виявився 55-річний чоловік. Його затримали.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 600 випадків опору військовим ТЦК та СП. Троє військових загинули.