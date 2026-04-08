Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на сотрудника ТЦК в Харькове

Суд в Харькове избрал меру пресечения в отношении Руслана Галимзанова, подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника ТЦК. Его поместили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Укринформ.

В Слободском районном суде Харькова 8 апреля избрали меру пресечения Руслану Галимзанову, подозреваемому в нападении с ножом на сотрудника ТЦК.

Мужчина должен круглосуточно находиться под домашним арестом по месту регистрации в течение 60 суток и выполнять возложенные на него процессуальные обязанности - являться по вызову в органы досудебного следствия.

Читайте: Должны быть другие подходы к мобилизации, но нападения на военных — недопустимы, — начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Подик

ОБНОВЛЕНИЕ

Защитник Дмитрий Цыплицкий просил более мягкую меру, не связанную с содержанием под стражей, в частности, определить залог, который готовы оплатить близкие и друзья его клиента. Судья Ирина Чайка сразу же спросила адвоката, предусматривает ли уголовная статья (ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - угроза или причинение телесного повреждения должностному лицу) определение альтернативы в виде залога. Адвокат подтвердил: "Нет".

В конце концов, во время дебатов Цыплицкий и его клиент просили о круглосуточном домашнем аресте.

"Мне нужно находиться рядом с мамой, мне нужно ее поддерживать и заботиться о ней. К сожалению, наша семья состоит только из двух человек: я и мама, больше у нас никого нет, о ней никто больше не может побеспокоиться. Я не собираюсь никуда убегать, я буду выполнять все требования суда. Я не могу покинуть маму".

Также он уверял, что желает потерпевшему скорейшего выздоровления.

Адвокат подчеркнул, что они не согласны с формулировками в подозрении, ведь во время инцидента потерпевший не останавливал его клиента и не проверял документы, и речь идет о нарушении процедуры, согласно которой должны действовать группы ТЦК.

Представитель обвинения в комментарии СМИ сказал, что военнослужащие ТЦК были в форме с опознавательными знаками и подозреваемый понимал, кто к нему приближается.

"Мотив (действий задержанного - ред.) - самое уклонение от мобилизационных мероприятий. Как позже было установлено, он не имел при себе военно-учетных документов. Было преследование", - сказал Арсений Еремин.

По его данным, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Задержанный, как стало известно на заседании, гражданин Украины, татарин по национальности, уроженец Харькова, имеет среднее образование, безработный в течение двух последних лет, холост, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Что предшествовало

6 апреля в Харькове гражданский совершил нападение на военнослужащего ТЦК и СП с ножом.

Личность подозреваемого установили в течение трех часов. Им оказался 55-летний мужчина. Его задержали.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 600 случаев сопротивления военным ТЦК и СП. Трое военных погибли.