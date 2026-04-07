С 24 февраля 2022 года зафиксировано более 600 нападений на ТЦК: трое военных погибли, – Нацполиция
С начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 600 случаев сопротивления военным со стороны гражданского населения и специальных подразделений. Трое военных погибли.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Нацполиции.
Нападения на ТЦК
"С начала военного положения по состоянию на 5 апреля 2026 года полицией задокументировано 611 фактов сопротивления (нападения) на сотрудников ТЦК и СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Трое военнослужащих ТЦК и СП погибли", - сообщили в Нацполиции.
Где фиксируется наибольшее количество случаев?
По информации Нацполиции, больше всего случаев нападения на сотрудников ТЦК зафиксировано в Харьковской области – 68, в Киеве – 53 случая и в Днепропетровской области, где за время войны задокументировано 44 таких случая.
Кроме того, по данным правоохранителей, аналогичные факты имели место в Волынской области (38), Львовской (37), Одесской (36), Черниговской (33) и в ряде других областей Украины.
Тенденция
Речь идет об увеличении числа таких правонарушений. В частности, в 2022 году было зафиксировано 5 таких инцидентов, в 2023 году – 38.
"За 2024 год зафиксировано 118 случаев нападения на представителей ТЦК, в 2025 году общее количество инцидентов составило 341. С начала 2026 года фактов сопротивления ТЦК уже зафиксировано более сотни", – подытожили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.