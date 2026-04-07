Полиция будет усиленно работать на Пасху: возможны проверки граждан

Полицейские в Украине во время пасхальных праздников будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщила спикео Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Усиленные проверки

"Национальная полиция, как и каждый год, в период пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача - обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего - вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений", - заявила Гирдвилис.

Она сообщила, что при необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности, выборочные поверхностные проверки - "исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей".

Угрозы

Спикер акцентировала внимание на том, что в условиях военного положения угроза (со стороны РФ. - Ред.) остается реальной, независимо от праздников или дат.

Гирдвилис призвала людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и содействовать полицейским в выполнении их обязанностей.

