Полиция будет усиленно работать на Пасху: возможны проверки граждан

Полицейские в Украине во время пасхальных праздников будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщила спикео Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Усиленные проверки

"Национальная полиция, как и каждый год, в период пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача - обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего - вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений", - заявила Гирдвилис.

Она сообщила, что при необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности, выборочные поверхностные проверки - "исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей".

Угрозы

Спикер акцентировала внимание на том, что в условиях военного положения угроза (со стороны РФ. - Ред.) остается реальной, независимо от праздников или дат.

Гирдвилис призвала людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и содействовать полицейским в выполнении их обязанностей.

Будуть на свята кошмарити людей.
07.04.2026 12:23 Ответить
Будуть перевірять військово-облікові із подвійним завзяттям?
07.04.2026 12:24 Ответить
Хай їдуть на лбз перевіряють орків! Яку користь приносить полюція зараз?
07.04.2026 12:37 Ответить
Стереже майно хазіїв. Лиже їхню дупу. Ловлять людей, та відправляють замість себе. Трусять бабло з бабок на ринку. Кришують проституцію та торгівлю наркотиками.
Тобто займаються тим, чим займались завжди.
07.04.2026 13:14 Ответить
Будуть брати за яйця?
07.04.2026 12:29 Ответить
Коли ці наневчені навчаться воювати? Чи тільки з народом воювати здатні!
07.04.2026 12:35 Ответить
Краще відправити їх на фронт та вони потрібніші
07.04.2026 12:44 Ответить
Якби ти була неподалік того смітника, котрий вибухнув, ти би зараз співала зовсім іншу пісню...
07.04.2026 12:59 Ответить
 
 