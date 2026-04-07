Поліція посилено працюватиме на Великдень: можливі перевірки громадян
Поліцейські в Україні під час Великодніх свят працюватимуть у посиленому режимі.
Про це повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Посилені перевірки
"Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання - забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь", - заявила Гірдвіліс.
Вона повідомила, що за необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема, вибіркові поверхневі перевірки: "виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей".
Загрози
Речниця акцентувала увагу на тому, що в умовах воєнного стану загроза (від РФ. - Ред.) залишається реальною, незалежно від свят чи дат.
Гірдвіліс закликала людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень та сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків.
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