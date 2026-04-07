Понад 600 нападів на представників ТЦК зафіксовано із 24 лютого 2022 року: троє військових загинули, - Нацполіція
Від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 600 випадків опору військовим ТЦК та СП. Троє військових загинули.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у Нацполіції.
Напади на ТЦК
"З початку воєнного стану станом на 5 квітня 2026 року поліцією задокументовано 611 фактів опору (нападу) працівникам ТЦК та СП у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Три військовослужбовці ТЦК та СП загинули", – розказали в Нацполіції.
Де найбільше випадків фіксують?
За інформацією Нацполіції, найбільше випадків нападу на працівників ТЦК зафіксовано у Харківській області – 68, в Києві – 53 факти та у Дніпропетровській області, де задокументовано за час війни 44 таких випадка.
Крім того, за даними правоохоронців, аналогічні факти мали місце у Волинській області (38), Львівській (37), Одеській (36), Чернігівській (33) та в ряді інших областей України.
Тенденція
Йдеться про збільшення числа таких правопорушень. Зокрема у 2022 році було зафіксовано 5 таких інцидентів, у 2023 році – 38.
"За 2024 рік зафіксовано 118 випадків нападу на представників ТЦК, у 2025 році загальна кількість інцидентів становила 341. З початку 2026 року фактів опору ТЦК вже зафіксовано більше сотні", – підсумували в поліції.
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