620 нападений на военных ТЦК зафиксировано в Украине с начала войны, – ТЦК и СП
В Украине с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 600 случаев агрессии в отношении военных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.
Общая статистика
По состоянию на 12 апреля 2026 года правоохранители зарегистрировали 620 таких случаев.
Больше всего инцидентов зафиксировано в Харьковской области – 69, в Киеве – 53 и в Днепропетровской области – 45.
В Киевской области за этот период произошло 24 нападения.
Региональное распределение
Значительное количество случаев также зафиксировано в Волынской области – 39, Львовской – 37, Одесской – 36, Черниговской – 34 и Хмельницкой – 30.
В Николаевской и Ровенской областях произошло по 29 нападений, в Черкасской и Полтавской – по 26, в Ивано-Франковской – 22, в Запорожской – 20.
Меньше случаев зафиксировано в Тернопольской области – 17, в Винницкой и Закарпатской – по 16, в Черновицкой – 15, в Житомирской – 14.
В Сумской и Кировоградской областях произошло по 11 нападений, один случай зафиксирован в Херсонской области.
Оценка ситуации
В территориальных центрах комплектования отмечают, что динамика подобных инцидентов становится все более угрожающей.
Правоохранители продолжают фиксировать новые случаи и призывают граждан соблюдать закон.
Для убезпечення військових - учасників патрулів від нападів чи інших провокацій, потрібні чіткі права, виписані в законі. А також, відповідна підготовка та екіпіровка: боді-камери, особисті жетони тощо.
Під час дії режиму воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки і жінки відповідного віку і стану здоров'я можуть бути мобілізовані до Сил оборони України.
На даний момент право у ТЦК здійснювати адмінзатримання порушників правил військового обліку в законі не виписано. Тому цю функцію тимчасово доручають поліції, яка, як орган, що займається порушниками громадського порядку та злочинцями, здійснює таку аби-як. В натомість ТЦК, переймаючи на себе цю функцію, чинить протиправно.
Потрібні чіткі правила згідно закону, які б розмежовували дані правовідносини і правозостосовчу практику.
Це в них має назву - на паузе. Красти обманювати брехати - тут у них паузи немає.
Коментаторам. Зрозумійте просту річ. Коли в 2022 році ми йшли самі на війну, не було ніяких примусових бусифікацій. ТЦК взагалі дупля не відстрелювали шо їм робити.
Я тоді приїхав на фронт, вже попав в декілька пі****рєзів, лише тоді поїхали в Лозову, в місцевий ТЦК, там шось шльопнули в військовий квиток, так з добробату стали штурмовим батальйоном ЗСУ.
А ТЦК по місцю прописки ще рік присилав якісь повістки - була причина посміятися.
Так от. Чому ми пішли самі, а за вами потрібно ганятися?
Вважаєте себе "ненародженими для війни"?
А ми по вашому хто?
Професійні військові?
Ми усі були цивільними.
Але пішли.
Бо інакше ніяк.
Бо не можна сидіти на лавці, коли твою сім'ю хтось хоче вбити.
А ви? Ви сцитеся. І знаходите собі виправдання.
Так як з вами по іншому?
Ніяк.
Вас треба примусово мобілізувати. І позбавляти усіх прав, якщо продовжуєте ховатися.
