РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10560 посетителей онлайн
Новости Нападение на ТЦК
1 129 42

620 нападений на военных ТЦК зафиксировано в Украине с начала войны, – ТЦК и СП

В Украине с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 600 случаев агрессии в отношении военных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общая статистика

По состоянию на 12 апреля 2026 года правоохранители зарегистрировали 620 таких случаев.

Больше всего инцидентов зафиксировано в Харьковской области – 69, в Киеве – 53 и в Днепропетровской области – 45.

В Киевской области за этот период произошло 24 нападения.

Региональное распределение

Значительное количество случаев также зафиксировано в Волынской области – 39, Львовской – 37, Одесской – 36, Черниговской – 34 и Хмельницкой – 30.

В Николаевской и Ровенской областях произошло по 29 нападений, в Черкасской и Полтавской – по 26, в Ивано-Франковской – 22, в Запорожской – 20.

Меньше случаев зафиксировано в Тернопольской области – 17, в Винницкой и Закарпатской – по 16, в Черновицкой – 15, в Житомирской – 14.

В Сумской и Кировоградской областях произошло по 11 нападений, один случай зафиксирован в Херсонской области.

Оценка ситуации

В территориальных центрах комплектования отмечают, что динамика подобных инцидентов становится все более угрожающей.

Правоохранители продолжают фиксировать новые случаи и призывают граждан соблюдать закон.

Автор: 

нападение (2267) ТЦК (1023) война в Украине (8059)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А можна для порівняння статистику таких випадків за 2014-2015 рік?
показать весь комментарий
17.04.2026 11:06
+9
-Всех растрелять! Дід, випий пігулки.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:26
+8
Військова поліція на те і військова щоб займатись військовими. Для цивільних є цивільна поліція.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.04.2026 11:06
Не на часі! І "то інше!"
показать весь комментарий
17.04.2026 11:22
Они в день намного больше нападений на людей совершают.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:18
Федоров! - ти ж обіцяв мобілізацію перекласти на поліцію
показать весь комментарий
17.04.2026 11:11
ТЦК де-факто став силовим органом - військовою поліцією. З властивими такому органу функціями: зупиняти громалян, перевіряти документи, при необхідності - затримувати, виносити постанови про адмінстягнення тощо.
Для убезпечення військових - учасників патрулів від нападів чи інших провокацій, потрібні чіткі права, виписані в законі. А також, відповідна підготовка та екіпіровка: боді-камери, особисті жетони тощо.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:15
показать весь комментарий
17.04.2026 11:17
Триває війна зі смертельним ворогом /це на той випадок, якщо хтось про це забув/.
Під час дії режиму воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки і жінки відповідного віку і стану здоров'я можуть бути мобілізовані до Сил оборони України.
На даний момент право у ТЦК здійснювати адмінзатримання порушників правил військового обліку в законі не виписано. Тому цю функцію тимчасово доручають поліції, яка, як орган, що займається порушниками громадського порядку та злочинцями, здійснює таку аби-як. В натомість ТЦК, переймаючи на себе цю функцію, чинить протиправно.
Потрібні чіткі правила згідно закону, які б розмежовували дані правовідносини і правозостосовчу практику.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:13
Все є. І закони, і виписані права. Є і Головний Закон - Конституція.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:25
Але ж коли зеленим не подобається закон чи стаття конституції - то її можливо не виконувати.
Це в них має назву - на паузе. Красти обманювати брехати - тут у них паузи немає.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:31
А коли Зе і його оточення поклали на констітуцію і на закони - це й в зворотню сторону працює.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:13
Аналог НКВД якщо точніше, ну як під копірку, і у главі цього потомствєнний кацап сирок! Он батька лікує в мацкві чи вже вилікував
показать весь комментарий
17.04.2026 11:42
https://**********.com.ua/2025/07/31/86-inczydentiv-z-tczk-vyyavylys-fejkamy-ta-ipso-suhoputni-vijska-oprylyudnyly-statystyku-za-lypen/ 86% інцидентів з ТЦК виявились фейками та ІПСО: Це все іпсо
показать весь комментарий
17.04.2026 11:15
Ну так прибирайте тцк з вулиць і ніхто на кого не буде нападати! З 2014 по 2022 був такий безлад? Ні.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:23
Тут такі коментарі не в пошані.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:45
От як шоб перших 20 нападників відстриляли і висвітіли б це в смі, з демонстрацією дохлих тушок, то і отіх 600 випадків не було б.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:24
показать весь комментарий
17.04.2026 11:26
Тцк це угрупування яке немає гіякої юридичних, правовох повноважень для затримання людей,перевірки будь яких документів, і майбутні казочки про " бурятів" оставте для бомжа біля метро, бо тцк це тіж самі " буряти " тількі під кришою злодіїв при владі,та під жовто блакитною символікою, бо так поводитись з громодянами країни можуть тількі окупанти.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:54
А от би розстріляли пару ТЦКшників, які вбили "бусіфіцированих", теж непогано було б..
показать весь комментарий
17.04.2026 12:14
Ок, постучу по клаві трохи. Все одно, лише в обід повезу шмотки на стірку до побратимів в інше село, там у них є пральна машина та вода.

Коментаторам. Зрозумійте просту річ. Коли в 2022 році ми йшли самі на війну, не було ніяких примусових бусифікацій. ТЦК взагалі дупля не відстрелювали шо їм робити.
Я тоді приїхав на фронт, вже попав в декілька пі****рєзів, лише тоді поїхали в Лозову, в місцевий ТЦК, там шось шльопнули в військовий квиток, так з добробату стали штурмовим батальйоном ЗСУ.
А ТЦК по місцю прописки ще рік присилав якісь повістки - була причина посміятися.

Так от. Чому ми пішли самі, а за вами потрібно ганятися?
Вважаєте себе "ненародженими для війни"?
А ми по вашому хто?
Професійні військові?
Ми усі були цивільними.
Але пішли.
Бо інакше ніяк.
Бо не можна сидіти на лавці, коли твою сім'ю хтось хоче вбити.

А ви? Ви сцитеся. І знаходите собі виправдання.
Так як з вами по іншому?
Ніяк.
Вас треба примусово мобілізувати. І позбавляти усіх прав, якщо продовжуєте ховатися.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:38
Твій висер ніхто читати не буде, де депутати де поліція де прокурори? Чому вони дупу гріють четвертий рік?
показать весь комментарий
17.04.2026 11:40
Васья, ти ж мене вчора назвав ботом.
І ти нерівно дихаєш до тих депутатів з прокурорами. Та насрати на них.
Вони такі самі ухилянти як і ти.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:41
Свою простиню візьми в ВР і тицьни під ніс депутатам? Боїшся? То то же.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:43
так це ти бот, а не я.
Напевно ще й лаптеногий з сизрані.
Як ти думаєш - кого взагалі такі як ми можемо боятися?
"то то же".....
каво баішся-то, дєпутатов-то..?
показать весь комментарий
17.04.2026 11:46
Солдат, забій на них бо це не боти, це навіть не слимаки, це типове слимаче гівно.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:20
Это снежный ком и таких случаев будет всё больше и больше а последствия будут более трагичными , когда озлобленные люди входят во вкус сопротивления власти то предсказать всю глубину последствий достаточно тяжело, но они могут быть катастрофическими для государства.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:39
Здаєтся мені шо ти, удмурт, шосьпро спротив владі пророхкав, хоча я свинособачу не розумію, то як таму вас, чуваш, на мркшанських болотах Залісся, на Параші, спротив владі вже набрав страшних обіртів?
показать весь комментарий
17.04.2026 12:15
а скільки зафіксовано нападів ТЦК на цивільних?
показать весь комментарий
17.04.2026 11:43
Уявіть в заголовку замість слова "нападів" слово "самозахист" і вам все стане зрозуміло в цій новині. І це ще те, що офіційно визнано.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:54
як там поживають 100% заброньовані мусора ?...турбуюсь дуже
показать весь комментарий
17.04.2026 11:44
Скільки було нападів і вбивств цивільних з боку ТЦК (військових)? Нагадаю, що Україна ратифікувала Римський статут, і що такі напади є військовим злочином проти цивільного населення, і вони не мають строку давності. Також, не шановна ОПГ поліція і не шановні військові злочинці ТЦК, позови в ЄСПЛ подані і будуть далі подаватися, і за все прийдеться відповідати, і ніякий «потужник» вас рятувати не буде.
показать весь комментарий
17.04.2026 11:51
А кому зараз легко?
показать весь комментарий
17.04.2026 11:51
А скільки нападів тцк на громадян зафіксували?
показать весь комментарий
17.04.2026 12:08
Як тут пердолить та корчить слимакив з корисними для Параші ідіотами та блювотину людства з тавром "росиянин". Значит я все вірно написав у попередньому посту.
показать весь комментарий
17.04.2026 12:11
 
 