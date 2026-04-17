620 нападений на военных ТЦК зафиксировано в Украине с начала войны, – ТЦК и СП

В Украине с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 600 случаев агрессии в отношении военных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общая статистика

По состоянию на 12 апреля 2026 года правоохранители зарегистрировали 620 таких случаев.

Больше всего инцидентов зафиксировано в Харьковской области – 69, в Киеве – 53 и в Днепропетровской области – 45.

В Киевской области за этот период произошло 24 нападения.

Региональное распределение

Значительное количество случаев также зафиксировано в Волынской области – 39, Львовской – 37, Одесской – 36, Черниговской – 34 и Хмельницкой – 30.

В Николаевской и Ровенской областях произошло по 29 нападений, в Черкасской и Полтавской – по 26, в Ивано-Франковской – 22, в Запорожской – 20.

Меньше случаев зафиксировано в Тернопольской области – 17, в Винницкой и Закарпатской – по 16, в Черновицкой – 15, в Житомирской – 14.

В Сумской и Кировоградской областях произошло по 11 нападений, один случай зафиксирован в Херсонской области.

Оценка ситуации

В территориальных центрах комплектования отмечают, что динамика подобных инцидентов становится все более угрожающей.

Правоохранители продолжают фиксировать новые случаи и призывают граждан соблюдать закон.

