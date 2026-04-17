РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10122 посетителя онлайн
Новости Нарушение ТЦК прав человека Мобилизация в Украине
2 574 23

Минобороны рассматривает идею перераспределения функций между ТЦК и Нацполицией, — СМИ

Министерство обороны Украины рассматривает возможность перераспределения между ТЦК и Национальной полицией функций по поиску и доставке нарушителей в территориальные центры комплектования.

Об этом говорится в материале LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предлагает Минобороны?

  • Суть изменения в мобилизации от Минобороны заключается в том, что ТЦК продолжит заниматься административно-сервисной работой и социальной поддержкой, а розыскивать тех, кто не явился по полученной повестке, и доставлять их в ТЦК предлагают исключительно правоохранителям.

"Реформы — это необходимость привести систему в соответствие с законом, где ключевую роль в доставке должна играть полиция. Или же легализовать фактическую практику, наделив ТЦК соответствующими полномочиями и правовой защитой", — делится собеседник LIGA.net, который служил в тыловом ТЦК.

О том, что Министерство обороны планирует изменения, чтобы передать часть полномочий ТЦК в Нацполицию, ранее LIGA.net сообщил народный депутат из профильного комитета Роман Костенко. На данный момент Минобороны официально это не комментировало.

Реакция в МВД

"Самое печальное, что нет четкого обсуждения позиции. Это выглядит недостаточно продуманно. И скорее похоже на попытку со стороны коллег из Минобороны просто избавиться от проблемы, а не на "разработку новых подходов", — пояснили собеседники издания в МВД.

По их словам, российская война уже возложила на Нацполицию многочисленные дополнительные функции.

В качестве примера собеседники отметили: сотрудник ТЦК не может расследовать преступления, осуществлять оперативные действия или разрабатывать спецоперации – для этого необходима профессиональная подготовка, а соответствующие специалисты "не появляются за день".

Также в МВД подчеркнули: из-за передачи полномочий ТЦК существует риск того, что полиция утратит доверие украинцев.

"Нельзя решать вопросы мобилизации за счет полиции. Идея Минобороны не принесет эффекта, зато может расшатать крупнейшую правоохранительную структуру, от которой зависит безопасность каждого человека в этом государстве", — добавили собеседники LIGA.net.

Автор: 

МВД (9110) Минобороны (9585) Нацполиция (16810) мобилизация (3034) ТЦК (1023)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
І балаклави знімуть? І боді-камера завжди працюватиме?
показать весь комментарий
17.04.2026 18:32 Ответить
+4
Тцк це первинний проект москви щоб зганьбити військову форму і не дати військовим шанса на виборах, єрмак і зелень цей проект виконали.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:39 Ответить
+4
Здається, Україна єдина держава на планеті Земля,,де 50-річні заздрять 60-ти річним!!!
показать весь комментарий
17.04.2026 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
І зараз всі будуть виливати бруд на ТЦК і поліцію. А основне гальмо і основне здо - це Верховний і його офіс.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:35 Ответить
показать весь комментарий
Яке,щастя,коли тобі 60 років! Здав військовий квиток на штамп:"Виключений з військового обліку за віком"! І проблем немає: військову присягу дав один раз в житті! Як що хтось накшалт тут присутніх мріє дві або три присяги:- вперед за ординами!!!
показать весь комментарий
17.04.2026 18:40 Ответить
Оце гівно дало присягу совку а потім просрало ядерну зброю. Таким треба давати аусвайс унтерменша.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:43 Ответить
А коли до 60ти три роки і куча хвороб ?
показать весь комментарий
17.04.2026 18:44 Ответить
Воно нам потрібно - ми втратим довіру в населення - Нацполіція
показать весь комментарий
17.04.2026 18:41 Ответить
хто ж такую кормуху добровольно отдаст?
показать весь комментарий
17.04.2026 18:41 Ответить
А де ж відповідальність держсекретарів з Міноборони за такий НЕДОЛУГИЙ акт законодавства щодо ТЦК, які так нахрапом розробляли його і проводили ФАХОВУ експертизу та погодження згідно з Регламентом КМУ, про кругову БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ отих члЄНАв уряду!!
показать весь комментарий
17.04.2026 18:41 Ответить
показать весь комментарий
Це краще ніж ганьбити форму справжніх військових.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:44 Ответить
1. Пропоную зробити тцк окрему форму, щоб не ганьбити нікого іншого.
2. Пропоную державі зробити офіційний відкуп - 10к доларів, щоб ці гроші йшли офіційно в бюджет а не в карман тцк і наверх.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:51 Ответить
А влізання на чужі приватні території та виламування дверей у сільських хатах це як припинить?
показать весь комментарий
17.04.2026 18:52 Ответить
Цікаво а кого думають бусифікувати? Вже всіх кого могли вигребли..
показать весь комментарий
17.04.2026 18:54 Ответить
Тебе ж ще не вигребли. Я тебе бусифікую сєрґєй
показать весь комментарий
17.04.2026 18:56 Ответить
Царство відбувайлами влада вирішила зробити поліцію, про..бавши мобілізацію в 2022 році. Одній особі головне - рейтинг, а не підготовка до захисту України.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:56 Ответить
А розшукувати тих, хто не з'явився за отриманою повісткою, та доставляти їх до ТЦК пропонують виключно правоохоронцям.

Так а хіба зараз за законом не так?
показать весь комментарий
17.04.2026 19:09 Ответить
вірно, так і є по закону.
але закони тут не діють.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:50 Ответить
ТЦК де-факто став силовим органом, який наразі вирішує питання дотримання законодавства про військовий облік і мобілізацію. З властивими такому органу функціями: зупиняти громадян, перевіряти документи, при необхідності - затримувати, виносити постанови про адмінстягнення тощо.
Проте, на даний момент право у ТЦК здійснювати адмінзатримання порушників правил військового обліку, а тим більше фактично ув'язнювати військовозобов'язаних, утримуючи її під вартою в своїх приміщеннях, в законі не прописано.
Міноборони планує скинути дану функцію на поліцію, яка вбачає в цьому покладання на неї невластивих й шкідливих для себе обов'язків. Тому всіляко уникає такої роботи.
З іншої сторони, ТЦК, переймаючи на себе цю функцію за відсутності законних повноважень, чинить протиправно.
Тож, потрібні чіткі правила згідно закону, які б розмежовували дані правовідносини і правозастосовчу практику.
Якщо б зебіли вчасно ввели дії ТЦК, які стихійно перейшли у практику, у правове поле, то й критики зі сторони громадськості поменшало б, а силові інциденти за участі тцкашників та ухилянтів звелись би до мінімуму.
.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:10 Ответить
Логіки я цьому буде більше але у загальному нічого не зміниться, хіба що акцент ненависті зміститься з ТЦК на Нацпол. Ну і бусифікувати будуть в поліцейські машини і воронки. Змінювати треба не акценти, а повністю підхід - бусифікації бвти не првинно, повинне бути стимулювання.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:20 Ответить
то які ж це реформи, якщо по закону воно так і має бути?
показать весь комментарий
17.04.2026 19:38 Ответить
 
 