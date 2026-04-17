Минобороны рассматривает идею перераспределения функций между ТЦК и Нацполицией, — СМИ
Министерство обороны Украины рассматривает возможность перераспределения между ТЦК и Национальной полицией функций по поиску и доставке нарушителей в территориальные центры комплектования.
Об этом говорится в материале LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Что предлагает Минобороны?
- Суть изменения в мобилизации от Минобороны заключается в том, что ТЦК продолжит заниматься административно-сервисной работой и социальной поддержкой, а розыскивать тех, кто не явился по полученной повестке, и доставлять их в ТЦК предлагают исключительно правоохранителям.
"Реформы — это необходимость привести систему в соответствие с законом, где ключевую роль в доставке должна играть полиция. Или же легализовать фактическую практику, наделив ТЦК соответствующими полномочиями и правовой защитой", — делится собеседник LIGA.net, который служил в тыловом ТЦК.
О том, что Министерство обороны планирует изменения, чтобы передать часть полномочий ТЦК в Нацполицию, ранее LIGA.net сообщил народный депутат из профильного комитета Роман Костенко. На данный момент Минобороны официально это не комментировало.
Реакция в МВД
"Самое печальное, что нет четкого обсуждения позиции. Это выглядит недостаточно продуманно. И скорее похоже на попытку со стороны коллег из Минобороны просто избавиться от проблемы, а не на "разработку новых подходов", — пояснили собеседники издания в МВД.
По их словам, российская война уже возложила на Нацполицию многочисленные дополнительные функции.
В качестве примера собеседники отметили: сотрудник ТЦК не может расследовать преступления, осуществлять оперативные действия или разрабатывать спецоперации – для этого необходима профессиональная подготовка, а соответствующие специалисты "не появляются за день".
Также в МВД подчеркнули: из-за передачи полномочий ТЦК существует риск того, что полиция утратит доверие украинцев.
"Нельзя решать вопросы мобилизации за счет полиции. Идея Минобороны не принесет эффекта, зато может расшатать крупнейшую правоохранительную структуру, от которой зависит безопасность каждого человека в этом государстве", — добавили собеседники LIGA.net.
2. Пропоную державі зробити офіційний відкуп - 10к доларів, щоб ці гроші йшли офіційно в бюджет а не в карман тцк і наверх.
Так а хіба зараз за законом не так?
але закони тут не діють.
Проте, на даний момент право у ТЦК здійснювати адмінзатримання порушників правил військового обліку, а тим більше фактично ув'язнювати військовозобов'язаних, утримуючи її під вартою в своїх приміщеннях, в законі не прописано.
Міноборони планує скинути дану функцію на поліцію, яка вбачає в цьому покладання на неї невластивих й шкідливих для себе обов'язків. Тому всіляко уникає такої роботи.
З іншої сторони, ТЦК, переймаючи на себе цю функцію за відсутності законних повноважень, чинить протиправно.
Тож, потрібні чіткі правила згідно закону, які б розмежовували дані правовідносини і правозастосовчу практику.
Якщо б зебіли вчасно ввели дії ТЦК, які стихійно перейшли у практику, у правове поле, то й критики зі сторони громадськості поменшало б, а силові інциденти за участі тцкашників та ухилянтів звелись би до мінімуму.
