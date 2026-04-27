Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Зеленский предлагает продлить военное положение после 4 мая

Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

Что известно?

Так, на сайте Верховной Рады опубликованы законопроекты об утверждении указов президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Глава государства предлагает продлить военное положение и проведение всеобщей мобилизации на 90 суток с 4 мая 2026 года.

Что предшествовало?

Как известно, ранее Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года. Законы подписал Зеленский. 

Топ комментарии
Для нього зручно оцей военний стан тримати нарід в стойлі і він живе найкраще життя
27.04.2026 10:32 Ответить
А що говорить стаття 103 Конституції України? А що ст.83? А що сказав Конституційний Суд України раніше?

м. Київ, 15 травня 2014 року, № 5-рп/2014 по справі № 1-19/2014
Конституційний Суд України керувався статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
27.04.2026 10:23 Ответить
Стефанчука можуть змінити на посаді 226 нардепів і навіть витрачатись на вибори тратитись не треба буде
27.04.2026 10:40 Ответить
Як провести вибори під час війни рішення є? Чи буле краще, якщо замість Зєлі буде Стефанчук?
27.04.2026 10:37 Ответить
Все знают как это сделать! Но всех ( не только в Украине) текущая ситуация устраивает! Выделили на маРаХвон, выделяют на ботов в других коммуникациях. Деньги не пахнут!
27.04.2026 10:57 Ответить
В Раді є депутати, Щонайменше з них - мажоритарщики. Де ті люди зі своїми протестами під їх домами, що їх вибирали ? Нехай навіть жінки і пенсіонери. Де вони ?

Немає нікого.

То з кого питати ?
27.04.2026 19:08 Ответить
Чекатимемо, поки він власною смертю здохне? Довго ще доведеться.
А якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться.
Роль цього нездари в політиці занадто переоцінена, без нього та тих зелених виродків, що він привів за собою, державі буде краще.
27.04.2026 10:43 Ответить
А якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться

можна викопати яму 3 метри завглибшки, а потім її закопати - це важка робота. І скажи мені, що якщо всі будуть це робити, то це бездіяльність.

А особисто ти що пропонуєш робити ?
27.04.2026 19:11 Ответить
"Як провести вибори під час війни рішення є?" - звичайно є. Було б бажання.

"хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - причини"
27.04.2026 10:58 Ответить
Шановний пане Сергей Пупкин #448649не потрібно проводити вибори. Це неможливо з точки закону і людської логіки. Команда Зе пустила народ думати іншим шляхом - вибори. Ніби провести їх не можливо під час воєнного стану. Та цього і не потрібно. Як діяти говорять норми Конституції - норма ст. 83. А коли закінчиться війна, то Верховна Рада призначить вибори як президента так і Верховної ради.
27.04.2026 11:12 Ответить
"Це неможливо з точки закону і людської логіки."- якась дивна, безапеляційна .... (на кшталт "людина ніколи не полетить").

Закон у нас як дишло, а Конституція на паузі. Людьська логіка - то зовсім якась маячня вигадана Вами.
27.04.2026 14:02 Ответить
мужчіна, Вам вумну вєщь сказали, а Ви, замість подумати, в емоції кинулись
27.04.2026 19:13 Ответить
Для Вас особисто напишу свою думку, бо ні я, ні Ви, ні Президент, ні міністр юстиції - ніхто не може тлумачити норми Конституції не інакше, як Конституційний Суд України.
Правда сьогодні суд заблокований бо немає кворуму. Як Ви думаєте - це зроблемо спеціально чи ні? Але більше не потрібно рішень Конституційного Суду. Застосування і дію статті 103 Конституції він виніс рішенням від 15.5.2014 року.
То ж, на мою думку, згідно норми Колнституції, після 5 років президенства має діяти ст.83 Конституції України. І не потрібно навязувати думку, що Стефанчук буде діцяти гірше Зе. Так прописано в Законі. А як буде діяти Стефанчук показав би час. Але і тут є маніпуляції - спікера можна переобирати хоч кожну неділю.
27.04.2026 11:07 Ответить
Все прекрасно кроме этого - "...на мою думку".
27.04.2026 11:27 Ответить
Я чудово пам"ятаю прямо пртилежні рішення т.з. конституційного суду України по одному питанню.
Довіри до цієї "контори" не більше, ніж до ВР - тобто зовсім нема. Це звичайна прислуга влади.
27.04.2026 15:24 Ответить
Краще по Закону.
27.04.2026 11:53 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text У тому ж рішенні:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 101 народний депутат України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України стосовно визначення строку повноважень Президента України, обраного на позачергових виборах.
Тобто мова йде про термін президента, обраного на заміну Януковичу.
Бо було питання: президент, обраний на позачергових виборах, має бути обраний до завершення поточного строку (2015 рік, тобто - лише на рік, а потім - знову вибори), чи строком на п'ять років, рахуючи від дати інавгурації.
27.04.2026 14:04 Ответить
Конституційний суд України розтлумачив дію норми ст.103 Конституції України. Інших рішень більше не потрібно!
Конституційний Суд України керувався статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
27.04.2026 23:27 Ответить
а чим йому погано? він на хвилі
27.04.2026 10:26 Ответить
Пропонуєте відміити воєнний стан? Що далі буде, ви уявляєте?
27.04.2026 10:36 Ответить
хтось має піти з поста президента -ось що буде.
27.04.2026 10:40 Ответить
На нари. І хтось це чудово розуміє.
27.04.2026 10:44 Ответить
Це ж було вже 100 років тому! "штикі в зємлю, ні міра ні войни". В результаті німці захопили всю Україну.
27.04.2026 11:03 Ответить
Росіяни це німці??
27.04.2026 11:54 Ответить
Якби ж то... Набагато гірші.
27.04.2026 12:25 Ответить
Чесно, не зміниться взагалі нічого.
27.04.2026 11:35 Ответить
Конституція на паузі, демократія та свобода слова теж, вже 7 років, як на московських болотах з якими воює Україна... Тобто воюємо проти того, що вже де-факто вибудував кремлівський скоморох в середині країни.
27.04.2026 10:37 Ответить
Великий совок воює з малим совком.
27.04.2026 10:49 Ответить
Слоао "загальна" треба не використовувати, бо вона вибіркова а не загальна. Як у Оурела всі тварини рівні але свинні рівнійщі.
27.04.2026 10:44 Ответить
Без війни Зеля знову буде Ніхто!
27.04.2026 10:48 Ответить
То ти згоден з ******, що війну не хоче закінчувати ЗЕля?
27.04.2026 11:04 Ответить
Війна вигідна і Зелі,і *****! Також ще дуже багатьом,хто на цій війні заробляють та збагачуються!
27.04.2026 11:09 Ответить
Ви повторюєте тези ЗЕлі проти Пороха у 19 му!
27.04.2026 11:11 Ответить
Отакий парадокс.
ЗЄ потрапив у яму, яку сам вирив.

Але у його випадку це дійсно так.
Легітимність ЗЄ другий рік тримається виключно на продовженні війни.

На відміну від ЗЄ Порох у визначений термін провів демократичні вибори.
27.04.2026 15:03 Ответить
Безперечно.
27.04.2026 15:08 Ответить
Все для людей!

Вова немає що сказати людям.
В нього вже півроку як криза жанру.
Чекає на обстріл України щоб записати відос.
Сьогодні буде триндіти про стихійне лихо.🤷‍♂️
27.04.2026 11:24 Ответить
А вступ в ес передбачає вічний воєнний стан і ловлю людей на вулицях як скот?
27.04.2026 11:32 Ответить
27.04.2026 11:59 Ответить
зе-влада пішла шляхом самовільного привласнення собі повноважень, якими український народ її не наділяв.
З парламентсько-президентської республіки утворили де факто супер президентську чи то незрозумілу конституційному праву - офісну, то ще пішли далі.
Замість демократичної республіканської форми правління - українцям нав'язують диктатуру воєнного стану у країні яка перебуває у стані війни!
27.04.2026 14:15 Ответить
 
 