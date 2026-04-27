Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, на сайте Верховной Рады опубликованы законопроекты об утверждении указов президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Глава государства предлагает продлить военное положение и проведение всеобщей мобилизации на 90 суток с 4 мая 2026 года.

Что предшествовало?

Как известно, ранее Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года. Законы подписал Зеленский.

