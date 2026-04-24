НРК вже зараз беруть ворога у полон та знищують, як штурмовики, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич. ВIДЕО

Воїнів штурмових підрозділів вчать користуватися більш технологічними засобами для знищення ворога, зокрема наземними роботизованими комплексами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у подкасті журналістці Тетяні Гончаровій заявив командир розвідувального батальйону 24-го окремого штурмового полку "Айдар" Юрій Лінкевич.

Технології в армії

"З розвитком самих штурмових військ, структура самих штурмових військ змінюватиметься, та змінюється вже, до більш технологічного прогресу. Наприклад, колись у нас в батальйоні була рота ударних безпілотних комплексів, а тепер це вже батальйон", - зазначив він.

Також розвиваються й наземні роботизовані комплекси.

"Є випадки, коли НРК заїжджав на позицію противника, брав у полон, знищував. Також штурмовик. Ми намагаємось навчити всіх штурмовиків користуватися більш технологічними засобами. Тими ж самими БпЛА, FPV, НРК", - додав Лінкевич.

що цікаво - наші НРК володіють щонайменше сотнею мов та нарєчій насєлєнія рф.
24.04.2026 20:02 Відповісти
Це якісь виходить вже кіберштурмовики
24.04.2026 20:06 Відповісти
то може, треба мобілізувати людей на виробництво НРК?
24.04.2026 20:09 Відповісти
Бабло попилять на цих роботах і все про них забудуть.
Живого воїна робот не замінить.
24.04.2026 20:20 Відповісти
замінить, і без проблем

а от загинувшого воїна не повернути
24.04.2026 20:27 Відповісти
І як цей робот оборону тримати чи атакувати?
Він тільки дорогою може їздити, снаряди возити.
24.04.2026 20:32 Відповісти
змонтованою зброєю та фпв дронами, що вже було неодноразово продемонстровано
24.04.2026 20:37 Відповісти
 
 