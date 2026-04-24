НРК вже зараз беруть ворога у полон та знищують, як штурмовики, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич. ВIДЕО
Воїнів штурмових підрозділів вчать користуватися більш технологічними засобами для знищення ворога, зокрема наземними роботизованими комплексами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у подкасті журналістці Тетяні Гончаровій заявив командир розвідувального батальйону 24-го окремого штурмового полку "Айдар" Юрій Лінкевич.
Технології в армії
"З розвитком самих штурмових військ, структура самих штурмових військ змінюватиметься, та змінюється вже, до більш технологічного прогресу. Наприклад, колись у нас в батальйоні була рота ударних безпілотних комплексів, а тепер це вже батальйон", - зазначив він.
Також розвиваються й наземні роботизовані комплекси.
"Є випадки, коли НРК заїжджав на позицію противника, брав у полон, знищував. Також штурмовик. Ми намагаємось навчити всіх штурмовиків користуватися більш технологічними засобами. Тими ж самими БпЛА, FPV, НРК", - додав Лінкевич.
Живого воїна робот не замінить.
а от загинувшого воїна не повернути
Він тільки дорогою може їздити, снаряди возити.