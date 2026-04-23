Міноборони кодифікувало роботизований комплекс "Бізон-Л"

Новий наземний роботизований комплекс "Бізон-Л" офіційно допущено до використання у Збройних силах України.

"Малопомітний у тепловізорах. Може бути озброєний бойовим модулем з кулеметом калібру 12.7 мм. Їде попри роботу ворожого РЕБу, бо має шість типів зв’язку: LTE, Wi-Fi, Starlink і не тільки. Швидкість - до 12 км/год, вантажопідйомність - до 300 кг, запас ходу - до 50 км", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Бізон" вміє: возити вантажі, боєприпаси та поранених; встановлювати інженерні загородження; мінувати; бути рухомою платформою для антен, ретрансляторів, засобів радіоелектронної боротьби.

"У першому півріччі 2026 року Міноборони законтрактує виробників на постачання 25 000 наземних роботизованих комплексів. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік", - наголосили у пресслужбі.

