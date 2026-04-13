Сили оборони вперше захопили позицію ворога без участі піхоти — за допомогою НРК та дронів, - Зеленський

Індустрія дронів

Сили оборони вперше взяли ворожу позицію, використовуючи лише наземні роботизовані комплекси та дрони. Операцію виконали без участі піхоти.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня українського зброяра, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Операція без участі піхоти

"Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами – НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат із нашого боку", - сказав глава держави.

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Понад 22 тис. місій

За словами Зеленського, українські "ратель", "терміт", "ардал", "рись", "змій", "протектор", "воля" та інші наші НРК лише за три місяці виконали на фронті вже більше 22 тисяч місій.

"Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя – у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології на захисті найвищої цінності – життя людини", - наголосив Зеленський.

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