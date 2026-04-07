Сили оборони нарощують використання НРК: виконано понад 9 тис. місій на передовій у березні, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
Індустрія дронів
Сили оборони продовжують нарощувати використання наземних роботизованих комплексів (НРК) замість військових там, де це можливо у найскладніших умовах. Про це свідчать дані бойової системи DELTA.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.
Скільки місій НРК виконано в березні
Так, у березні наземні НРК виконали понад 9000 бойових і логістичних завдань на передовій. Для порівняння, у листопаді минулого року таких місій було понад 2900, а у січні 2026-го – понад 7500 тисяч.
Загалом за перші три місяці цього року роботами виконано близько 24500 завдань.
Нині вони виконують найрізноманітнішу роботу на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених.
Найефективніші підрозділи у застосуванні НРК
Зазначається, що Міноборони ставить одним зі своїх пріоритетів забезпечення максимального переведення фронтової логістики на НРК, щоб знизити ризики для захисників. У березні вже 167 підрозділів використовували наземні роботизовані комплекси для виконання різних місій. Для порівняння, в листопаді 2025 року – 67.
Упродовж минулого місяця до топ-5 підрозділів за сумою отриманих балів за виконані місії НРК увійшли:
- 3-тя окрема штурмова бригада;
- 1-й окремий медичний батальйон;
- рота безпілотних систем 92-ї окремої штурмової бригади;
- 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада;
- 3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан".
Також у Міноборони нагадали, що бойова система DELTA розширила облік результатів на місії НРК. Підрозділи можуть планувати там логістичні та евакуаційні місії. Після виконання результат верифікується, а система автоматично формує звіт і розраховує бали за визначеними параметрами.
На платформі Brave1 Market доступна низка наземних роботизованих комплексів, які підрозділи можуть отримати за бойові бали - швидко, прозоро та відповідно до реальних потреб фронту.
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