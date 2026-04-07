Силы обороны наращивают использование НРК: в марте выполнено более 9 тыс. миссий на передовой, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны продолжают все шире использовать наземные роботизированные комплексы (НРК) вместо военнослужащих там, где это возможно в самых сложных условиях. Об этом свидетельствуют данные боевой системы DELTA.

Об этом сообщает Минобороны.

Сколько миссий НРК выполнено в марте

Так, в марте наземные НРК выполнили более 9000 боевых и логистических задач на передовой. Для сравнения, в ноябре прошлого года таких миссий было более 2900, а в январе 2026-го – более 7500 тысяч.

Всего за первые три месяца этого года роботами выполнено около 24 500 задач.

Сейчас они выполняют самую разнообразную работу на передовой: доставляют боеприпасы, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых.

Наиболее эффективные подразделения в применении НРК

Отмечается, что Минобороны ставит одним из своих приоритетов обеспечение максимального перевода фронтовой логистики на НРК, чтобы снизить риски для защитников. В марте уже 167 подразделений использовали наземные роботизированные комплексы для выполнения различных миссий. Для сравнения, в ноябре 2025 года – 67.

В течение прошлого месяца в топ-5 подразделений по сумме полученных баллов за выполненные миссии НРК вошли:

3-я отдельная штурмовая бригада; 1-й отдельный медицинский батальон; рота беспилотных систем 92-й отдельной штурмовой бригады; 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада; 3-я бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан".

Также в Минобороны напомнили, что боевая система DELTA расширила учет результатов на миссии НРК. Подразделения могут планировать там логистические и эвакуационные миссии. После выполнения результат верифицируется, а система автоматически формирует отчет и рассчитывает баллы по определенным параметрам.

На платформе Brave1 Market доступен ряд наземных роботизированных комплексов, которые подразделения могут получить за боевые баллы - быстро, прозрачно и в соответствии с реальными потребностями фронта.

