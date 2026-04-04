Бойцы бригады "Азов" впервые применили НРК для тушения пожара после атаки под Краматорском. ВИДЕО

Украинские защитники из бригады "Азов" первыми в Силах обороны Украины применили НРК для тушения пожара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотный наземный роботизированный комплекс украинского производства "Змей" помог обуздать пламя в частном секторе на окраинах Краматорска после российской атаки.

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Детали тушения пожара

Пожарный взвод "Азова" установил, что на месте возгорания находились газовые баллоны, поэтому, чтобы не подвергать бойцов опасности, было принято решение использовать НРК.

Благодаря этому огонь удалось потушить и предотвратить его распространение на соседние дома.

"То была угроза повторного обстрела, то FPV - мы тогда переходили в укрытие. Когда становилось безопасно, то продолжали работу. Раньше в случае таких возгораний для тушения пламени использовали бронеавтомобиль "Новатор", - рассказал друг "Бердянск", командир пожарного взвода 12-й бригады специального назначения "Азов".

Украинские НРК доказывают свою эффективность не только на поле боя, но и в гражданском секторе.

Кадры опубликовала бригада в своем телеграм-канале.

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