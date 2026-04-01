Профессиональный маневр оператора НРК 66-й ОМБр спас комплекс от поражения вражеским FPV-дроном. ВИДЕО

На Лиманском направлении российские войска пытаются затруднить логистику украинских подразделений, в частности, нанося удары по наземным роботизированным комплексам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под постоянными ударами находятся НРК 66-й ОМБр имени князя Мстислава Хороброго.

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Благодаря подготовке и слаженности экипажей украинские военные не только выполняют задачи, но и сохраняют технику.

После выполнения очередной логистической миссии экипаж роты беспилотных наземных систем батальона MARA обнаружил вражеский FPV-дрон, двигавшийся прямо на НРК.

Оператор с позывным "Кас" хладнокровно выдержал паузу и совершил маневр в последний момент перед столкновением, когда противник уже не ожидал изменения траектории.

Благодаря этому удалось избежать поражения, сохранить комплекс и успешно вернуть его на стартовую позицию.

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