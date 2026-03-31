Пилоты 66-й ОМБр нанесли удары дронами по укрытию с оккупантами. ВИДЕО

На Лиманском направлении противник пытался найти безопасное место для сосредоточения своих сил и наращивания присутствия у линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, любые перемещения вражеских войск тщательно отслеживали операторы FPV-дронов 66-й ОМБр имени князя Мстислава Хороброго.

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Обнаруженный противник был поражен бойцами 3-го механизированного батальона Fireflies.

Укрытие было уничтожено вместе с живой силой ВС РФ внутри.

"Укрытие стало ловушкой для противника! Превратили руины в братскую могилу", - добавляют бойцы в подписи к видео.

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