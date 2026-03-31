2 549 2
Пилоты 66-й ОМБр нанесли удары дронами по укрытию с оккупантами. ВИДЕО
На Лиманском направлении противник пытался найти безопасное место для сосредоточения своих сил и наращивания присутствия у линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, любые перемещения вражеских войск тщательно отслеживали операторы FPV-дронов 66-й ОМБр имени князя Мстислава Хороброго.
Обнаруженный противник был поражен бойцами 3-го механизированного батальона Fireflies.
Укрытие было уничтожено вместе с живой силой ВС РФ внутри.
"Укрытие стало ловушкой для противника! Превратили руины в братскую могилу", - добавляют бойцы в подписи к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль