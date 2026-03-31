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Пилоты 57-й бригады сбили 6 БПЛА противника дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО

Пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко уничтожили ряд вражеских беспилотников и барахтающихся боеприпасов, применив дроны-перехватчики в ходе боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж использовал беспилотники типа STING от"Диких шершнів" для поражения воздушных целей.

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Уничтожено:

  • 2 БПЛА "Куб";
  • 2 БПЛА ZALA;
  • 1 БПЛА "БМ-35";
  • 1 БПЛА Supercam.

Видео боевых действий украинских защитников обнародовано в официальном Telegram-канале "Дикі Шершні".

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