Пілоти 57-ї бригади збили 6 БпЛА противника дронами-перехоплювачами "STING". ВIДЕО
Пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка знищили низку ворожих безпілотників та баражуючих боєприпасів, застосувавши дрони-перехоплювачі під час бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж використовував безпілотники типу "STING" від "Диких шершнів" для ураження повітряних цілей.
Знищено:
- 2 БпЛА "Куб";
- 2 БпЛА "ZALA";
- 1 БпЛА "БМ-35";
- 1 БпЛА "Supercam".
Відео бойової роботи українських захисників оприлюднили у офіційному телеграм-каналі "Дикі шершні".
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