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Новини Відео Знищення російських безпілотників Оператори дронів
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Пілоти 57-ї бригади збили 6 БпЛА противника дронами-перехоплювачами "STING". ВIДЕО

Пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка знищили низку ворожих безпілотників та баражуючих боєприпасів, застосувавши дрони-перехоплювачі під час бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж використовував безпілотники типу "STING" від "Диких шершнів" для ураження повітряних цілей.

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Знищено:

  • 2 БпЛА "Куб";
  • 2 БпЛА "ZALA";
  • 1 БпЛА "БМ-35";
  • 1 БпЛА "Supercam".

Відео бойової роботи українських захисників оприлюднили у офіційному телеграм-каналі "Дикі шершні".

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