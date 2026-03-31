Бійці полку "CODE 9.2" уразили ударним дроном російський ЗРК "Бук-М2". ВIДЕО

На одній із гарячих ділянок фронту аеророзвідка та ударні підрозділи 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2" провели результативну операцію з демілітаризації ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українським захисникам вдалося виявити та ідентифікувати пускову установку російського багатофункціонального зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) середньої дальності "Бук-М2". Цей комплекс є важливою складовою системи протиповітряної оборони окупантів, оскільки здатний вражати широкий спектр повітряних цілей.

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Після підтвердження координат по дороговартісній техніці російських військових було завдано точного удару за допомогою безпілотного літального апарату. На кадрах об’єктивного контролю зафіксовано влучання, що призвело до виведення установки з ладу.

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