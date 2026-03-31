Бійці полку "CODE 9.2" уразили ударним дроном російський ЗРК "Бук-М2". ВIДЕО
На одній із гарячих ділянок фронту аеророзвідка та ударні підрозділи 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2" провели результативну операцію з демілітаризації ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Українським захисникам вдалося виявити та ідентифікувати пускову установку російського багатофункціонального зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) середньої дальності "Бук-М2". Цей комплекс є важливою складовою системи протиповітряної оборони окупантів, оскільки здатний вражати широкий спектр повітряних цілей.
Після підтвердження координат по дороговартісній техніці російських військових було завдано точного удару за допомогою безпілотного літального апарату. На кадрах об’єктивного контролю зафіксовано влучання, що призвело до виведення установки з ладу.
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