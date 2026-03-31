Бойцы полка "CODE 9.2" поразили ударным дроном российский ЗРК "Бук-М2". ВИДЕО

На одном из горячих участков фронта аэроразведка и ударные подразделения 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2" провели результативную операцию по демилитаризации противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинским защитникам удалось обнаружить и идентифицировать пусковую установку российского многофункционального зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности "Бук-М2". Этот комплекс является важной составляющей системы противовоздушной обороны оккупантов, поскольку способен поражать широкий спектр воздушных целей.

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После подтверждения координат по дорогостоящей технике российских военных был нанесен точный удар с помощью беспилотного летательного аппарата. На кадрах объективного контроля зафиксировано попадание, которое привело к выводу установки из строя.

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