Минус "Тор-М1", "Тунгуска" и РЛС "Небо-У": результативные удары по вражеской ПВО и тыловым базам. ВИДЕО

В Брянской области продолжается систематическое уничтожение российских средств противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате успешных действий поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) "Тунгуска" и радиолокационная станция (РЛС) "Небо-У". Кроме того, на временно оккупированных территориях (ВОТ) пострадал российский ЗРК "Тор-М1" вместе с расчетом мобильной огневой группы (МОГ).

Параллельно с демилитаризацией ПВО нанесены сокрушительные удары по логистической сети врага в Донецкой области. Сообщается о поражении складов горюче-смазочных материалов (ГСМ), боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Отдельной важной целью стал хаб хранения дронов-камикадзе "Шахед", что существенно ограничит возможности оккупантов по осуществлению воздушных атак на этом направлении.

Смотрите: Пилоты СБС уничтожили 2 единицы ЗРК в Брянской области - "Бук-М3" и "Бук-М2". ВИДЕО

Также смотрите: Операторы дронов 422-го полка "LUFTWAFFE" уничтожили 2 ЗРК "Бук-М1" и 6 антенн MESH-связи для управления "Шахедами". ВИДЕО

ППО це дуже файно ))
23.03.2026 16:48 Ответить
Чудове відео. Чий це трек?
23.03.2026 17:28 Ответить
 
 