Минус "Тор-М1", "Тунгуска" и РЛС "Небо-У": результативные удары по вражеской ПВО и тыловым базам. ВИДЕО

В Брянской области продолжается систематическое уничтожение российских средств противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате успешных действий поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) "Тунгуска" и радиолокационная станция (РЛС) "Небо-У". Кроме того, на временно оккупированных территориях (ВОТ) пострадал российский ЗРК "Тор-М1" вместе с расчетом мобильной огневой группы (МОГ).

Параллельно с демилитаризацией ПВО нанесены сокрушительные удары по логистической сети врага в Донецкой области. Сообщается о поражении складов горюче-смазочных материалов (ГСМ), боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Отдельной важной целью стал хаб хранения дронов-камикадзе "Шахед", что существенно ограничит возможности оккупантов по осуществлению воздушных атак на этом направлении.

