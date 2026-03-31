Морпіхи 37-ї бригади відбили штурм і виявили покинутого окупанта, який згодом вкоротив собі віку. ВIДЕО

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти відбили штурм російських військ у смузі своєї відповідальності та виявили покинутого окупанта після бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті невдалої атаки противник залишив пораненого військового та втік.

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Залишений у лісистій місцевості військовий РФ згодом самоліквідувався пострілом у голову.

Кадри бійці опублікували у телеграм-каналі.

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