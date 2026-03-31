Кадри ураження українськими винищувачами укриттів та логістики окупантів. ВIДЕО

Українські пілоти винищувачів завдали ударів по низці цілей російських військ на різних напрямках фронту, уразивши інфраструктуру та живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених цілей - пункти управління БпЛА, особовий склад у будинках та укриттях, а також бетонні бліндажі.

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Також удари були завдані по логістичних шляхах противника, що ускладнює його підготовку до можливих штурмових дій.

"Ми продовжуємо працювати там де потрібні", - додають пілоти.

Кадри бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

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