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Новини Відео Знищення російських окупантів Знищення вогневих позицій окупантів
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Кадри ураження українськими винищувачами укриттів та логістики окупантів. ВIДЕО

Українські пілоти винищувачів завдали ударів по низці цілей російських військ на різних напрямках фронту, уразивши інфраструктуру та живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених цілей - пункти управління БпЛА, особовий склад у будинках та укриттях, а також бетонні бліндажі.

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Також удари були завдані по логістичних шляхах противника, що ускладнює його підготовку до можливих штурмових дій.

"Ми продовжуємо працювати там де потрібні", - додають пілоти.

Кадри бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

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армія рф (21496) знищення (10523) ЗСУ (8954) пілот (164) винищувач (174)
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Топ коментарі
+16
Непогано. Такі відео дивися б день і ніч.
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31.03.2026 17:04 Відповісти
+11
Наші соколики. Бережи вас Бог
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31.03.2026 17:15 Відповісти
+7
ох і гарне відео , аж дух пригальмувала !!!...Слава ЗСУ !!!... ...
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31.03.2026 17:25 Відповісти

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