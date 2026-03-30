Пілоти Сил оборони дроном влучили у боєкомплект танка РФ - вибухом відірвало башту. ВIДЕО

На Покровському напрямку Донецької області оператори дронів Сил оборони влучили у російський танк, спричинивши його знищення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот БпЛА поцілив у боєкомплект, внаслідок чого сталася детонація.

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На кадрах видно, як у ворожого танка в результаті вибуху відриває башту та відкидує на декілька метрів у сторону.

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