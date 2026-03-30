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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Покровському напрямку Оператори дронів
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Пілоти Сил оборони дроном влучили у боєкомплект танка РФ - вибухом відірвало башту. ВIДЕО

На Покровському напрямку Донецької області оператори дронів Сил оборони влучили у російський танк, спричинивши його знищення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот БпЛА поцілив у боєкомплект, внаслідок чого сталася детонація.

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На кадрах видно, як у ворожого танка в результаті вибуху відриває башту та відкидує на декілька метрів у сторону.

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Автор: 

танк (2196) знищення (10520) Донецька область (11471) ЗСУ (8954) дрони (8663) Покровськ (1360) Покровський район (1809)
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Топ коментарі
+9
Відірвало танку башту
Раз, два, три, чотири, п'ять
І навчилися кацапи
В башті танковій літать ...
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30.03.2026 23:29 Відповісти
+9
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.03.2026 23:38 Відповісти
+6
Красівоє.))
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30.03.2026 23:52 Відповісти

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