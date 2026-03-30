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Пилоты Сил обороны с помощью дрона ударили в боекомплект танка РФ — взрывом оторвало башню. ВИДЕО
На Покровском направлении Донецкой области операторы дронов Сил обороны поразили российский танк, что привело к его уничтожению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот БПЛА ударил в боекомплект, вследствие чего произошла детонация.
На кадрах видно, как у вражеского танка вследствие взрыва отрывается башня и отлетает на несколько метров в сторону.
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