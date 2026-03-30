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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Покровском направлении Операторы дронов
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Пилоты Сил обороны с помощью дрона ударили в боекомплект танка РФ — взрывом оторвало башню. ВИДЕО

На Покровском направлении Донецкой области операторы дронов Сил обороны поразили российский танк, что привело к его уничтожению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот БПЛА ударил в боекомплект, вследствие чего произошла детонация.

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На кадрах видно, как у вражеского танка вследствие взрыва отрывается башня и отлетает на несколько метров в сторону.

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Автор: 

танк (2375) уничтожение (10201) Донецкая область (12587) ВСУ (7943) дроны (7571) Покровск (1325) Покровский район (1792)
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Топ комментарии
+9
Відірвало танку башту
Раз, два, три, чотири, п'ять
І навчилися кацапи
В башті танковій літать ...
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30.03.2026 23:29 Ответить
+9
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.03.2026 23:38 Ответить
+6
Красівоє.))
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30.03.2026 23:52 Ответить

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