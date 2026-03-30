Минус 59 рашистов в лесах Лиманского района: боевая работа дроноров батальона SIGNUM. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады нанесли удары по живой силе противника во время боевых вылетов на Лиманском направлении, уничтожив значительное количество оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оптоволоконные FPV-дроны поразили 59 рашистов во время их движения по лесистой местности к зоне ответственности украинских подразделений.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Видео поражений живой силы противника украинские защитники опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент поражения пилотами СБС электроподстанции Алчевского металлургического комбината. ВИДЕО

Смотрите также: Враг продолжает попытки инфильтрации на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО