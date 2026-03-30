660 2
Минус 59 рашистов в лесах Лиманского района: боевая работа дроноров батальона SIGNUM. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады нанесли удары по живой силе противника во время боевых вылетов на Лиманском направлении, уничтожив значительное количество оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оптоволоконные FPV-дроны поразили 59 рашистов во время их движения по лесистой местности к зоне ответственности украинских подразделений.
Видео поражений живой силы противника украинские защитники опубликовали в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vlad #611186
показать весь комментарий30.03.2026 20:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ирина Александра
показать весь комментарий30.03.2026 20:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль